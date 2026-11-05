Calendario astronómico de noviembre de 2026: lluvias de meteoros, conjunciones y una superluna llena

Noches despejadas permitirán observar durante noviembre un desfile de fenómenos celestes compuesto por lluvias de meteoros, acercamientos planetarios y la primera de tres superlunas consecutivas.

La agenda reúne diversas actividades según divulgaron la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en Inglés), el sitio especializado Time and Date y la Fundación Cientec.

7 de noviembre: ocultación de Venus tras la Luna

Una ocultación de Venus será visible desde el extremo sur de América el 7 de noviembre, de acuerdo con Time and Date. En las demás regiones del planeta, la Luna y Venus se observarán contiguos en el cielo nocturno.

8 y 9 de noviembre: Diwali y Luna nueva

La fase de Luna nueva ocurrirá entre el 8 y el 9 de noviembre, fecha que coincide con la celebración del festival indio Diwali, según consigna la Fundación Cientec.

13 de noviembre: acercamiento entre Mercurio y Venus

Mercurio y Venus podrán apreciarse bastante cerca uno del otro en dirección al este, poco antes de la salida del Sol, señala el portal Time and Date.

15 y 16 de noviembre: encuentro cercano de Marte y Júpiter

Marte y Júpiter protagonizarán un acercamiento visual relevante a mitad de mes. La NASA detalla que durante las mañanas del 15 y el 16 de noviembre ambos planetas se ubicarán a 1,2 grados de distancia sobre el sureste antes del amanecer, una separación apenas mayor al ancho aparente de dos lunas llenas juntas. Júpiter destacará como el punto de luz más brillante junto al tono rojizo de Marte. Ambos astros se pueden distinguir a simple vista.

Time and Date sitúa la máxima aproximación de ambos cuerpos el 16 de noviembre, aunque mantendrán una posición cercana durante todo el mes.

16, 17 y 18 de noviembre: lluvia de meteoros Leónidas

El cielo presentará la lluvia de meteoros Leónidas en la segunda quincena del mes. Cientec fija la actividad principal el 16 y 17 de noviembre.

Por su parte, Time and Date ubica el punto máximo de las Leónidas entre el 17 y 18 de noviembre. La NASA coincide en estas fechas matutinas tras el ocultamiento de la Luna, con un cálculo de hasta 15 meteoros por hora en condiciones ideales. La agencia estadounidense recomienda buscar sitios oscuros, alejar la vista de fuentes de luz artificial y permitir unos 30 minutos de adaptación ocular para observar el cielo.

20 y 21 de noviembre: Mercurio y Saturno

El 20 de noviembre, la Luna en fase gibosa creciente se situará junto a Saturno en el cielo nocturno, según Time and Date.

Ese mismo 20 de noviembre, Mercurio alcanzará su mayor elongación hacia el oeste, su punto más alejado del Sol en el firmamento matutino, de acuerdo con Time and Date. Cientec señala que el 21 de noviembre este planeta conseguirá su altitud máxima en el cielo antes del amanecer.

24 de noviembre: superluna llena y acercamiento a las Pléyades

La Luna llena ocurrirá el 24 de noviembre y corresponderá a una superluna, catalogada tradicionalmente como la Luna de castor (Super Beaver Moon).

La NASA añade que este fenómeno inaugura una serie consecutiva de tres superlunas que continuará en diciembre y enero. Al encontrarse en el tramo más próximo de su órbita ovalada respecto a la Tierra, el disco lunar adquiere un tamaño aparente y un brillo ligeramente superiores al promedio, visible sobre el este a la puesta del Sol.

Adicionalmente, Time and Date reporta que la Luna llena se encontrará con el cúmulo de estrellas de las Pléyades esa misma noche, con el planeta Urano ubicado en las inmediaciones espaciales, distinguible mediante binoculares.

25 de noviembre: Urano en oposición

El planeta Urano se situará en oposición al Sol el 25 de noviembre, lo que facilitará su brillo y observación a través de telescopios o binoculares, informó Time and Date.

27 de noviembre: máximo brillo de Venus

Venus alcanzará su punto de máxima luminosidad durante el año 2026, según corroboran la Fundación Cientec y Time and Date.

30 de noviembre: conjunción de la Luna con Marte y Júpiter

El mes concluirá con un nuevo encuentro visual entre la Luna, Marte y Júpiter. La Fundación Cientec confirma la conjunción planetaria en esta fecha. Time and Date especifica que los tres cuerpos celestes coincidirán en la bóveda celeste en las proximidades de la brillante estrella Régulo, en la constelación de Leo.

Todo el mes: constelación de Orión

Durante todas las noches de noviembre se podrá observar el surgimiento de la constelación de Orión, una de las agrupaciones de estrellas más reconocibles del cielo nocturno, según destaca la compilación de Time and Date.