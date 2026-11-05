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Ciencia

Calendario astronómico de noviembre de 2026: lluvias de meteoros, conjunciones y una superluna llena

Noviembre ofrecerá lluvias de meteoros, encuentros planetarios y la primera de tres superlunas consecutivas

La lluvia de meteoros delta acuáridas llegará a su punto máximo esta semana y podrá observarse desde Costa Rica bajo cielos despejados.
El cielo nocturno presentará las Leónidas, una superluna y acercamientos de planetas como Marte, Júpiter y Venus. Imagen con fines ilustrativos. Asim Patel
Marianela Arias Vilchez

Noches despejadas permitirán observar durante noviembre un desfile de fenómenos celestes compuesto por lluvias de meteoros, acercamientos planetarios y la primera de tres superlunas consecutivas.

La agenda reúne diversas actividades según divulgaron la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en Inglés), el sitio especializado Time and Date y la Fundación Cientec.

Las Cuadrántidas y demás lluvias de estrellas requieren puntos de observación con absoluta oscuridad para facilitar su contemplación. Fotografía:
Superluna, meteoros y conjunciones planetarias dominarán el cielo nocturno en noviembre de 2026. (Shutterstock)