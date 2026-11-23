La Junta de Protección Social (JPS) celebró la noche de este domingo 22 de noviembre el sorteo de la Lotería Nacional N.° 4.928 con un premio mayor de ¢350 millones, el cual ya tiene dueños.

A continuación, le detallamos los números ganadores de los premios principales. Además,de la lista completa de premios del sorteo para que pueda verificar todas sus fracciones.

El botín más importante de la noche fue para el número 46 con la serie 024. Este gran premio mayor reparte un total de ¢350 millones, divididos en dos emisiones de ¢175 millones cada una.

El segundo premio fue el 69 con la serie 261. Este premio otorga ¢14 millones por emisión y fue vendido en el cantón de Vásquez de Coronado, en la provincia de San José.

El tercero fue la combinación ganadora del número 44 con la serie 591.

Revise cuidadosamente sus billetes contra la lista completa y recuerde que los premios pueden ser reclamados en las oficinas de la JPS o sucursales bancarias autorizadas: