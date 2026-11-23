La Junta de Protección Social (JPS) realizó la noche de este domingo 22 de noviembre el sorteo de la Lotería Nacional N.° 4.928, en el que se repartió el premio mayor de ¢350 millones.

El ganador del botín más importante de la noche fue el número 46 con la serie 024 , que se repartirá en dos emisiones, es decir, ¢175 millones cada una.

Según informó la JPS, este se vendió en la provincia de Guanacaste, específicamente en los cantones de Bagaces y Liberia.

Unos minutos después salió el segundo premio en importancia, el cual fue para la combinación del número 69 con la serie 261 , que paga ¢14 millones por emisión.

Este se repartió en Vásquez de Coronado, cantón de la provincia de San José.

Inmediatamente, la tómbola expulsó el tercer premio, otorgado al número 44 con la serie 591 , y sus poseedores se repartirán ¢30 millones por emisión.

Este fue adquirido en La Guácima, en la provincia de Alajuela, y en el centro de San José.

Este domingo no salió el premio acumulado, que pagaba ¢569 millones, en dos emisiones, por lo que el monto para el próximo sorteo será de ¢594 millones.