Lanamme confirma: peatones evitan reciente puente que une Hatillo 7 y Hatillo 8 y cruzan Circunvalación a nivel de calle

El reciente puente peatonal que une Hatillo 7 y Hatillo 8 no consigue que todos los peatones lo utilicen. En inspecciones a esa infraestructura, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LanammeUCR) observó personas que lo evitan y prefieren cruzar la carretera a nivel.

En vez de utilizar la estructura para atravesar de forma segura la ruta 39, prefieren ahorrar pasos; confirmó el Laboratorio.

El comportamiento figura entre los hallazgos de una auditoría técnica que el LanammeUCR realizó entre setiembre de 2024 y mayo de 2026 a las obras del paso elevado vehicular y el puente peatonal localizados entre ambos distritos de Hatillo.

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