Iván Prince Febres, uno de los mejores promedios en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el proceso 2026-2027, consiguió destacarse en la Prueba de Aptitud Académica (PAA) aun cuando su último año de colegio lo cursó bajo la modalidad de Educación a Distancia.

Este joven de 18 años, de origen venezolano y que vive en Costa Rica desde los dos años, contó que por condiciones del colegio en el que estaba, tuvo que dejar el centro educativo y optó por estudiar a distancia.

“En junio saqué los exámenes del Ministerio de Educación Pública (MEP), hice el bachillerato a distancia y por dicha fue perfecto y gracias a Dios pude entrar acá ahorita”, contó Iván poco después de ser reconocido en una ceremonia en la Universidad de Costa Rica.

El muchacho cursó undécimo a distancia, y aunque tuvo apoyo de tutores, la mayoría del tiempo estudió solo. “Gracias a Dios en el examen de MEP me fue muy bien y también contentísimo porque pude aprovechar el tiempo para practicar para el examen de admisión y tuve esta nota”, agregó.

Iván Prince obtuvo 773,50 puntos de 800 posibles y se posicionó en el decimotercer puesto entre los 24 mejores promedios de admisión. Detrás de este resultado hubo esfuerzo y dedicación, cuenta.

Luego de obtener el bachillerato en Educación Media en junio, se dedicó a prepararse para el examen de admisión. Reconoce que setiembre y octubre fueron meses claves para su preparación.

Disciplina y dedicación

Detrás de sus resultados también está la formación que tuvo en años previos. Confía que en su antiguo colegio practicaba inglés, alemán y recibía clases de música.

“Me siento muy agradecido. Yo creo que más bien eso, que estudiara tantas disciplinas diferentes, me ayudó a desarrollarme en áreas como Matemáticas, Ciencias, todo, porque tenía que ser bastante aplicado y esto me enseñó una disciplina que hoy en día he podido aplicar”, expresó el muchacho.

El plan de Iván es ingresar a la UCR y estudiar la carrera de Ciencias Actuariales, cotizada disciplina que solamente se ofrece en esta casa de educación superior. El bachillerato y la licenciatura en Ciencias Actuariales consisten en el estudio de los fenómenos demográficos y económicos relacionados con distintos tipos de riesgo.

Durante la carrera, los alumnos reciben formación en matemáticas, estadística, probabilidad, economía y finanzas.

El joven, de 18 años, alcanzó esta nota aún cuando cursó su último año de colegio en educación a distancia

La fórmula para alcanzar el éxito

Como consejo para los jóvenes que aspiran a alcanzar el éxito en los exámenes de admisión de las universidades estatales, Iván recomienda prepararse con suficiente antelación y así “ir haciendo esfuerzos”.

“No tiene que ser todos los días, pero poco a poco de verdad que uno va sintiendo la diferencia. Y no se estresen, porque si las últimas dos semanas empiezan a volverse locos, se hacen colochos, y lo que aprendieron antes a lo mejor hasta se les olvida”, dijo.

El futuro universitario añadió que lo mejor es tener paciencia, relajarse y mantener la constancia.

Iván Prince es hijo de una abogada y un programador.