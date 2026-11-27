La decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir el ingreso al país de Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, constituye uno de los hechos más insólitos de la política exterior costarricense desde 1945.

Así lo manifestó este viernes el Dr. Carlos Murillo Zamora, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), quien cuestionó las implicaciones de la medida para la trayectoria diplomática del país y su imagen ante la comunidad internacional.

Murillo Zamora es politólogo e internacionalista costarricense, con una extensa trayectoria docente y de investigación en universidades públicas, entre ellas la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional, donde actualmente labora.

Él recordó que Costa Rica se ha caracterizado históricamente por defender la vigencia del derecho internacional y, particularmente, los derechos humanos.

Analista internacional sobre impedimento de ingreso a Francesca Albanese

En ese contexto, señaló que impedir el ingreso de una funcionaria de Naciones Unidas resulta especialmente contradictorio, dado que Costa Rica es miembro fundador de ese organismo y, hasta 2022, mantuvo una posición de defensa de sus acciones.

Zamora advirtió que la decisión podría representar un incumplimiento de compromisos internacionales y ocasionar un mayor desprestigio para el país, en un contexto en el que, según su valoración, la imagen costarricense ya se ha deteriorado durante los últimos años.

El académico también cuestionó los argumentos de seguridad nacional utilizados para justificar el impedimento de ingreso.

Las autoridades migratorias señalaron que Albanese era objeto de una alerta internacional por supuestos vínculos con actos terroristas. Sin embargo, Murillo Zamora puso en duda que se invoque ese señalamiento sin identificar quién incorporó esa información al sistema.

A su criterio, la falta de claridad sobre el origen de la alerta constituye otro elemento que agrava las consecuencias diplomáticas de la decisión.

El académico insistió en que la medida afecta la imagen de Costa Rica y le ocasiona un daño adicional en el ámbito de las relaciones internacionales.

La declaración de Murillo Zamora se conoce el mismo día en que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno costarricense y pidió reconsiderarla para permitir el ingreso de Albanese al territorio nacional.