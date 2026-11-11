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El País

Incofer publicó cartel para contratar firma que gestione el proyecto del Tibi

Primera licitación para el Tibi contempla contratar una oficina que gestione el proceso de contratación para el futuro tren

Cruces a nivel del tren.
El cartel para el tren debería publicarse a mediados del próximo año. Incofer
Patricia Recio