Incofer publicó cartel para contratar firma que gestione el proyecto del Tibi

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) publicó esta semana el cartel de licitación para contratar una firma que se encargue de gestionar el proyecto del tren eléctrico metropolitano conocido como Tibi.

La licitación contempla los servicios de oficina de gestión de proyecto, lo que significa que esa empresa sería la encargada de la planificación, revisión del cartel y el proceso de licitación para el diseño y construcción de las líneas 1 y 2 del tren eléctrico.

Según detalló el Incofer, las empresas interesadas tendrán dos meses para presentar las ofertas. El proceso de contratación se regirá por las normas técnicas, financieras y legales establecidas por los bancos y organismos multilaterales que que financian el tren eléctrico.

El presidente de esa entidad, Álvaro Bermúdez Peña indicó que la conformación de esta unidad tiene como objetivo realizar la gestión estratégica del proyecto, a fin de mejorar los controles del proceso.

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Además aseguran que este modelo permitirá fortalecer la gobernanza, la gestión de riesgos y la supervisión de los distintos componentes técnicos, financieros y administrativos asociados a la iniciativa.

El cronograma, dado a conocer por el Incofer en mayo anterior tras la aprobación en segundo debate del proyecto de ley para el financiamiento del tren, establecía que el cartel de licitación del proyecto se publicaría y se adjudicaría en el primer semestre del 2027 y la orden de inicio se daría a finales de ese año.

Para el 2028 se prevé completar la etapa de diseño e iniciar las primeras obras en la línea entre San José, Heredia y Alajuela, que será la primera en construirse. La etapa de diseño para línea para San José-Cartago-Paraíso debería arrancar en el 2029.

En el cronograma de Incofer se detalla que el servicio debería estar completo en el 2031.

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, el tren eléctrico quedaría con un 80% de avance al terminar la actual Administración.