El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) cerró el 13 de noviembre uno de sus albergues para mujeres en situación de riesgo. El refugio estaba en Rohrmoser, San José.

La entidad argumentó que había problemas de seguridad y deficiencias en la infraestructura del inmueble identificado como CEAMM 03.

Además, según el documento INAMU-PE-026-2026, durante las semanas previas al cierre se comprobó que la ubicación del centro se había hecho pública. De acuerdo con la institución, esta situación puso en grave riesgo la integridad de las mujeres albergadas, sus hijos y el personal encargado de brindarles atención.

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Este medio remitió consultas al departamento de prensa de la institución, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

Mujeres y sus hijos fueron trasladados a otro albergue

Tras el cierre, el Inamu dispuso la reubicación inmediata de todas las mujeres y sus hijos en otro albergue para garantizar la continuidad de la atención integral.

La institución aseguró que la medida no disminuirá la capacidad de cobertura ni afectará los servicios de alojamiento para mujeres en situación de riesgo.

Sin embargo, la circular no precisa cuántas personas fueron trasladadas, cómo se hizo pública la ubicación del inmueble ni si existe alguna investigación sobre lo ocurrido.

Inamu ordena extremar medidas de seguridad

Ante esta situación, la Presidencia Ejecutiva reiteró a todo el personal la obligatoriedad de cumplir las disposiciones establecidas en la circular INAMU-PE018-2026, relacionada con las medidas de seguridad y confidencialidad de estos centros.

La instrucción prohíbe divulgar cualquier información que pueda comprometer la ubicación, el funcionamiento o la seguridad de los albergues.

El documento tampoco detalla si la institución contempla la reapertura del centro o su sustitución por otro inmueble.