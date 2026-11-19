Los beneficiarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) recibirán el depósito de sus subsidios entre el 23 y el 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con la programación correspondiente.

La normativa del IMAS contempla un margen adicional en caso de atrasos, por lo cual el giro de los recursos económicos puede efectuarse hasta el último día del mes.

El IMAS girará los subsidios de noviembre entre el 23 y el 27, con margen hasta fin de mes, y cerrará el cronograma anual de pagos en diciembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras la entrega de noviembre, el cronograma oficial prevé únicamente una convocatoria de pago más para el resto del año. El ciclo anual concluirá en diciembre, con desembolsos programados entre el 15 y el 17.

Criterios de selección para un subsidio del IMAS

La asignación de estos recursos responde a criterios técnicos de priorización institucional. Los apoyos económicos llegan exclusivamente a hogares en pobreza extrema o pobreza registrados en la base de datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

La atención y selección de los grupos familiares se canalizan por medio del modelo IMAS Impulsa. Mediante este sistema, personal profesional valora a cada familia para definir las necesidades de cada caso y trazar la respectiva estrategia de asistencia social.

Consulta digital

Los usuarios no necesitan trasladarse a una sede física para conocer el estado de su trámite.

El IMAS dispone de la plataforma digital Mi Expediente, sitio web donde los beneficiarios revisan información sobre subsidios, gestiones y procesos de atención.