Vea las fechas de los dos pagos de subsidios del IMAS pendientes en 2026

Dos depósitos de transferencias restan en el 2026 para las personas beneficiarias de los programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de acuerdo con el calendario oficial de pagos establecido por la institución.

En noviembre, la ventana de transferencias transcurrirá del 23 al 27 de ese mes.

En caso de cualquier atraso en el proceso, la normativa del IMAS permite que las tranferencias se hagan el último día de cada mes. (Shutterstock/Shutterstock)

El calendario concluirá en diciembre con un adelanto de los pagos, los cuales se girarán entre el 15 y el 17.

En caso de cualquier atraso en el proceso, la normativa del IMAS permite que las transferencias bancarias se apliquen el último día de cada mes.

Los recursos económicos están dirigidos a personas en condición de pobreza o pobreza extrema, según los registros del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

La asignación de las ayudas responde a los criterios de priorización institucional establecidos por el IMAS.

La atención integral de los hogares funciona mediante el modelo IMAS Impulsa, el cual clasifica a las familias tras una valoración profesional interdisciplinaria.

La evaluación determina las necesidades particulares de cada caso para establecer la ruta de acompañamiento institucional.

Las personas usuarias pueden revisar el estado de sus subsidios mediante la plataforma digital Mi Expediente. El servicio permite verificar la información sobre subsidios, trámites y procesos de atención sin acudir a una oficina institucional.