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El País

Vea las fechas de los dos pagos de subsidios del IMAS pendientes en 2026

Las fechas de las transferencias restantes para los hogares beneficiarios corresponden al cronograma institucional establecido para el cierre del 2026

Uno de los datos más llamativos es que la experiencia del colaborador y la antigüedad en el puesto son factores considerados solo por 8% y 6% de las empresas, respectivamente.
Los hogares beneficiarios de programas sociales del IMAS recibirán dos giros monetarios antes de que concluya el año, según la programación oficial. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez