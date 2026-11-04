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El País

Iglesia católica advierte que falta de ¢492,9 millones amenaza continuidad del TEC en Limón

Diócesis de Limón advirtió que la falta de fondos amenaza la continuidad del centro académico y podría interrumpir los estudios de unos 400 estudiantes

Diputada y rectora del TEC denunciaron posible cierre a la sede de Limón.
El Centro Académico del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón abrió en 2014 y ofrece acceso a educación superior a jóvenes de la provincia. La Diócesis de Limón advirtió que la falta de recursos amenaza la continuidad de sus actividades. TEC
Juan Fernando Lara Salas

La Diócesis de Limón alertó este miércoles que unos 400 universitarios verían interrumpidas sus carreras si el Gobierno no gira los recursos pendientes para el funcionamiento del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

También pidió a los diputados preservar el financiamiento de esa sede universitaria.

La Iglesia católica de Limón advirtió en un comunicado que la falta de transferencia de ¢492,9 millones por parte del Gobierno amenaza la continuidad de las actividades del TEC en esa provincia y podría dejar a cientos de estudiantes sin posibilidad de completar sus carreras.