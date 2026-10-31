Rodrigo Chaves llama ‘terrorista’ a rectora del TEC, María Estrada, tras advertir que sede de Limón podría cerrar por recorte presupuestario

El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, calificó de “terrorista” a María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), quien ha defendido los recursos destinados al Centro Académico de Limón y advertido sobre su posible cierre ante los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas, en el segundo presupuesto extraordinario de 2026.

La rectora había alertado ante diputados de la Asamblea Legislativa que el centro académico, donde estudian 417 personas, tendría que cerrar de manera inmediata si se concreta la reducción de aproximadamente ¢491 millones contemplada en ese presupuesto.

Las declaraciones de Chaves surgieron durante el programa No Mientas Show, cuando se le consultó por los cuestionamientos a los recortes presupuestarios en áreas como salud, seguridad y educación.

El jerarca rechazó que las decisiones del Gobierno estén perjudicando a la educación pública y cuestionó las manifestaciones estudiantiles.

“El que más contento está de todas estas manifestaciones y plantones que han hecho es el Novillo Alegre y nosotros no vamos a permitir que una persona terrorista tome como rehén Limón por una reducción del 0,4% de su presupuesto”, manifestó.

Ante la consulta del periodista sobre si se refería a la rectora del Tecnológico, Chaves respondió que “sí”.

El expresidente también cuestionó la administración de los recursos universitarios y sostuvo que las autoridades de esas instituciones no quieren renunciar a sus privilegios.

“Por Constitución, por ley y por moral estamos haciendo lo correcto y ellos no quieren dejar los lujos faraónicos que tienen. Entonces en educación no hemos cortado nada”, afirmó.

La Nación consultó a la rectora María Estrada sobre las declaraciones de Chaves. Sin embargo, el Departamento de Comunicación del TEC informó que la jerarca aún no había visto las manifestaciones del ministro, por lo que, de momento, no se referiría al respecto.

Por su parte, consultada este viernes por La Nación, María José Zamora, presidenta de la Federación de Estudiantes del TEC (FEITEC), manifestó su rechazo por los calificativos utilizados por Chaves contra la rectora.

“La verdad es que estas calificaciones son cosas que hace unos años no observábamos del Ejecutivo ni del Legislativo”, expresó.

Zamora consideró que Estrada ha enfrentado ataques durante su gestión por ser mujer y defendió las gestiones de la rectora para mantener abierta la sede regional.

“No veo por qué una persona que está luchando por sostener una de las sedes regionales, en este caso la de Limón, sería una terrorista, si más bien está contribuyendo al Estado social de derecho”, afirmó.

Rectora advirtió sobre cierre inmediato de sede en Limón

El pasado 14 de octubre, María Estrada advirtió ante diputados de la Asamblea Legislativa que el Centro Académico del TEC en Limón tendría que cerrar de manera inmediata, si se concreta la reducción presupuestaria.

La rectora explicó que la institución dejaría de recibir aproximadamente ¢491 millones destinados al funcionamiento de esa sede, donde actualmente estudian 417 personas en las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería en Computación e Ingeniería en Producción Industrial.

La propuesta forma parte del segundo presupuesto extraordinario de 2026, expediente 25.803, que contempla una reducción de aproximadamente ¢1.972 millones en recursos para las universidades públicas.

Según explicó el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera, los fondos están relacionados con disposiciones de la Ley 9635 para el mantenimiento y funcionamiento de sedes universitarias regionales.

El TEC informó el 15 de octubre que no había recibido los recursos correspondientes a ese mes y que debió utilizar fondos propios para cubrir el pago de salarios y becas, con el propósito de mantener las actividades académicas.

La institución solicitó al Ministerio de Hacienda, a la Presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa rechazar el recorte y garantizar el traslado de los recursos pendientes.

La presidenta de la Feitec también cuestionó las consecuencias que tendría una eventual suspensión de las actividades académicas para los jóvenes de Limón, provincia que, según señaló, ha sido olvidada por el Poder Ejecutivo.

Esta reducción se suma a la moción 16 aprobada durante la discusión del Presupuesto Nacional de 2027, en donde el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) propuso reducir ¢8.048,1 millones de los recursos pendientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La rebaja contempla ¢1.899,9 millones para cada una de las universidades de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA), Tecnológico (TEC) y Estatal a Distancia (UNED), así como ¢448,7 millones para la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Por otra parte, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, busca impulsar una nueva reducción de ¢8.048 millones a los recursos universitarios de 2026, mediante mociones al segundo presupuesto extraordinario de ese año.

Polémica por el superávit universitario

No es la primera vez que un ministro del Gobierno cuestiona a Estrada por sus advertencias sobre la sede de Limón.

El pasado 15 de octubre, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, acusó a la rectora de realizar una “extorsión política” al señalar que el centro académico enfrentaría un cierre técnico.

Sánchez argumentó que el TEC dispone de más de ¢20.000 millones de superávit que podrían utilizarse para evitar la suspensión de actividades.

Sin embargo, Estrada respondió que la legislación no permite destinar esos recursos a gastos operativos del Centro Académico de Limón.

La rectora sostuvo que se trata de fondos establecidos mediante disposiciones legales específicas para el funcionamiento y desarrollo de esa sede.

“Agradezco que detengan cualquier recorte y que giren octubre, noviembre y diciembre y para 2027 también”, manifestó Estrada en aquella oportunidad.