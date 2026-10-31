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Política

Rodrigo Chaves llama ‘terrorista’ a rectora del TEC, María Estrada, tras advertir que sede de Limón podría cerrar por recorte presupuestario

Gobierno y el Partido Pueblo Soberano impulsan recortes a las universidades públicas en el segundo presupuesto extraordinario de 2026. En el caso del TEC, una de las reducciones afectaría a 417 estudiantes de Limón, según advirtió la rectora

Rodrigo Chaves y María Estrada
María Estrada, rectora del TEC, advirtió que el Centro Académico de Limón podría cerrar si se concreta una reducción de ¢491 millones en los recursos destinados a esa sede. La Nación
Cristian Mora

El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, calificó de “terrorista” a María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), quien ha defendido los recursos destinados al Centro Académico de Limón y advertido sobre su posible cierre ante los recortes presupuestarios propuestos para las universidades públicas, en el segundo presupuesto extraordinario de 2026.

La rectora había alertado ante diputados de la Asamblea Legislativa que el centro académico, donde estudian 417 personas, tendría que cerrar de manera inmediata si se concreta la reducción de aproximadamente ¢491 millones contemplada en ese presupuesto.

Las declaraciones de Chaves surgieron durante el programa No Mientas Show, cuando se le consultó por los cuestionamientos a los recortes presupuestarios en áreas como salud, seguridad y educación.