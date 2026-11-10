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El País

Identidad Digital tendrá la misma validez legal que la cédula física en Costa Rica, confirma TSE

Documento digital tendrá misma validez legal que cédula física, cuesta ¢2.600 y personas adultas mayores están exentas del pago, informó TSE

Sitio de internet TSE
La Identidad Digital Costarricense tendrá la misma validez legal que la cédula física y deberá ser aceptada por instituciones públicas y privadas a partir del 1.° de enero de 2027. Captura de pantalla
Juan Fernando Lara Salas