Identidad Digital tendrá la misma validez legal que la cédula física en Costa Rica, confirma TSE

A partir del 1.° de enero del 2027, todas las instituciones públicas y privadas de Costa Rica estarán obligadas a aceptar la Identidad Digital Costarricense (IDC) como documento válido para realizar trámites o solicitar servicios.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recordó este martes que la identificación digital tiene la misma validez legal que la cédula física , por lo que las organizaciones deberán recibirla cuando los ciudadanos la presenten.

La IDC tiene un costo de ¢2.600 y una vigencia de cuatro años. Las personas adultas mayores están exentas del pago.

Desde que el servicio comenzó a funcionar, el 9 de setiembre de 2025, hasta el 1.° de noviembre pasado, un total de 107.243 personas habían solicitado esta modalidad de identificación, según los datos del organismo electoral.

¿Cómo solicitar la Identidad Digital?

Las personas interesadas deben contar con una cédula de identidad vigente, un dispositivo móvil y no tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

La gestión se realiza por medio del sitio web del TSE, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, en la dirección https://www.tse.go.cr/idc/.

El procedimiento requiere ingresar el número de identificación, completar un proceso de verificación y proporcionar una dirección de correo electrónico válida.

Posteriormente, el usuario debe cancelar los ¢2.600 mediante una tarjeta Visa o Mastercard.

Una vez completado ese paso, debe descargar la aplicación IDC-Ciudadano, disponible en las tiendas Play Store y App Store, para activar su identidad digital.

El documento queda protegido mediante un código PIN y reconocimiento facial. Además, incorpora datos biométricos de la persona solicitante, que permanecen resguardados en el TSE.

Quienes necesiten obtener su primera cédula de identidad y también deseen contar con la versión digital deberán tramitar primero el documento físico y, posteriormente, gestionar la IDC por internet.

Cédula física seguirá disponible

El TSE tambieen aclaró este martes que la obligatoriedad de aceptar la identificación digital no implica la desaparición de la cédula tradicional.

El organismo electoral continuará emitiendo gratuitamente el documento físico en su sede central y en sus 32 oficinas regionales.

El cobro por la cédula física únicamente se aplica cuando una persona supera la cantidad máxima de duplicados permitidos durante un mismo año.