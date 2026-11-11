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El País

Gobierno anuncia que buscará rebajar salarios a personal del MEP que se sumó a huelga este miércoles

MEP rechaza reclamos de sindicatos y asegura que se solicitó declaratoria de ilegalidad del movimiento

Marcha por la educación y pensiones
Marcha por la educación y pensiones Jailine González Gómez
Patricia Recio