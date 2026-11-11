Gobierno anuncia que buscará rebajar salarios a personal del MEP que se sumó a huelga este miércoles

La presidenta Laura Fernández, acompañada del ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció que rebajará un día de salario a los educadores y demás funcionarios públicos que se sumaron a la manifestación convocada por sindicatos de educación este miércoles.

Fernández aseguró que la huelga es “ilegal” y que los trabajadores que se sumaron a la protesta están reclamando “cosas que no existen”.

La mandataria además dijo que el movimiento se da tras haber sostenido dos sesiones de trabajo con líderes sindicales.

“Me llama la atención la huelga, porque en la última reunión que tuvimos que fue hace 22 días, estuvimos en mi despacho y lo que me decían en ese momento es que no nos quedaban temas pendientes, que la coordinación con el gobierno ha sido tan requetebuena”, dijo la mandataria.

Según dijo, durante esas sesiones se llegaron a acuerdos y “compromisos de ambas partes”.

“Tres doritos después, le clavan a usted el puñal por la espalda y convocan a una manifestación donde no sé qué será lo que estarán reclamando o en qué les hemos fallado”, cuestionó Fernández al tiempo que le consultó a Sánchez sobre los reclamos del movimiento.

El ministro de Educación por su parte dijo que los argumentos utilizados para la convocatoria son “falsos y populistas”, afirmoy que entre ellos se reclama que no se han cumplido los acuerdos con la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) del año 2024. Según Sánchez, en el año 2025 se cumplió ese acuerdo que contemplaba los pagos hasta este 2026 y se tienen presupuestados los del 2027.

Sánchez aseguró que todos los acuerdos con los sindicatos se han cumplido. (Jose Cordero/José Cordero)

El ministro también rechazó los reclamos por la disminución en el presupuesto de educación y el salario global.

“Como esos argumentos se les caen, apelan a la muletilla de siempre, es que ‘queremos que le den el 8% del PIB a la educación’. Es que quieren que el presupuesto entonces pase de ¢2,8 billones, que es el actual, a casi ¢5,8 billones. No sé, es que yo creo que ellos creen que el dinero sale de los árboles", agregó.

Según añadió el jerarca, debido a que considera que los tres argumentos no son válidos, ya coordinó con la Procuraduría General de la República para que se declare ante el Juzgado de Trabajo la ilegalidad de la huelga.

La manifestación de este miércoles fue convocada por distintos sectores sociales, entre los que figuran el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), sindicatos universitarios y las propias casas de estudio, así como otras asociaciones gremiales.

Entre los reclamos citados, destacan el presupuesto para la educación pública, el pago de la deuda del gobierno con ese sector, el descongelamiento de los salarios frente al costo de vida, el ajuste de las pensiones y el pago de las obligaciones estatales con los regímenes de pensiones.