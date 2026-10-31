Gasolina súper será más barata que la regular en noviembre: esto debe saber antes de cambiar de combustible

La gasolina súper costaría ¢806 por litro en noviembre, mientras que la regular alcanzaría los ¢808. Esta diferencia de ¢2 podría motivar a algunos conductores en Costa Rica a cambiar de combustible, aunque la decisión depende de las características del motor.

Según los precios comunicados este 30 de octubre, llenar un tanque de 50 litros con súper costaría ¢40.300, frente a los ¢40.400 de la regular. El ahorro sería de apenas ¢100 por tanque.

La diferencia responde a las condiciones del mercado internacional. La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) compra ambos combustibles mediante embarques separados, sujetos a los precios vigentes en cada operación.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

