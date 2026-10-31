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El País

Gasolina súper será más barata que la regular en noviembre: esto debe saber antes de cambiar de combustible

La diferencia de precios entre ambos combustibles plantea una duda entre los conductores sobre cuál opción resulta más conveniente para su vehículo

La gasolina súper no es necesariamente mejor que la regular y la relación de precios no es el único factor a considerar cuando se elige el combustible.
La gasolina súper no es necesariamente mejor que la regular y la relación de precios no es el único factor a considerar cuando se elige el combustible. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

La gasolina súper costaría ¢806 por litro en noviembre, mientras que la regular alcanzaría los ¢808. Esta diferencia de ¢2 podría motivar a algunos conductores en Costa Rica a cambiar de combustible, aunque la decisión depende de las características del motor.

Según los precios comunicados este 30 de octubre, llenar un tanque de 50 litros con súper costaría ¢40.300, frente a los ¢40.400 de la regular. El ahorro sería de apenas ¢100 por tanque.

La diferencia responde a las condiciones del mercado internacional. La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) compra ambos combustibles mediante embarques separados, sujetos a los precios vigentes en cada operación.