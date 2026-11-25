Una superluna iluminó el cielo nocturno de Costa Rica en un espectáculo astronómico que dejó imágenes de una Luna llena que lució más grande y brillante de lo habitual, una característica asociada con su cercanía a la Tierra.

Una serie de fotografías captadas al filo de las 6 a.m. de este miércoles desde San Rafael de Oreamuno, en Cartago, evidenció el fenómeno visual.

Las imágenes del fotoperiodista Rafael Pachecho Granados se tomaron con una cámara Canon equipada con un lente 80-200 y un duplicador, combinación que permitió alcanzar una distancia focal de 400 milímetros.

Esta Luna llena corresponde a la tradicionalmente conocida como Luna de castor (Beaver Moon), nombre que recibe la fase lunar de noviembre en referencia a la época del año en que estos mamíferos construyen sus refugios y se preparan para el invierno, según las tradiciones astronómicas del hemisferio norte.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que una superluna ocurre cuando la fase llena coincide con el momento en que la Luna se encuentra cerca del perigeo, es decir, el punto de su órbita elíptica más próximo a la Tierra.

La cercanía entre la Tierra y su satélite natural cambia a lo largo de su órbita, que es elíptica y no circular. Por eso, algunas lunas llenas pueden verse ligeramente más grandes y luminosas que otras.

Al encontrarse en esa posición, el disco lunar presenta un tamaño aparente y un brillo superiores a los de una Luna llena que se encuentra más lejos del planeta.

¿Cuándo se podrá observar la próxima superluna?

Quienes no pudieron apreciar el fenómeno de noviembre tendrán nuevas oportunidades en las próximas semanas.

La NASA incluyó el 24 de diciembre de 2026 entre las próximas superlunas. A esta le seguirá la Luna llena del 22 de enero de 2027, también identificada como superluna en los calendarios astronómicos especializados.

La superluna de noviembre iluminó el cielo de Costa Rica todavía la mañana de este miércoles. La fotografía fue captada desde San Rafael de Oreamuno, en Cartago (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Luna de castor lució más grande y brillante de lo habitual debido a su cercanía con la Tierra. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)