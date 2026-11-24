Una superluna iluminará el cielo nocturno este martes 24 de noviembre, la cual es más grande y más brillante de lo normal, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La Luna llena corresponderá a una superluna, catalogada tradicionalmente como la Luna de castor (Super Beaver Moon), debido a que aparece en la época en que estos mamíferos construyen sus madrigueras para prepararse ante la llegada del invierno, según el portal especializado Space.com.

La NASA añade que este fenómeno inaugura una serie consecutiva de tres superlunas que continuará en diciembre y enero.

Al encontrarse en el tramo más próximo de su órbita ovalada respecto a la Tierra, el disco lunar adquiere un tamaño aparente y un brillo ligeramente superiores al promedio, visible sobre el este a la puesta del Sol.

Adicionalmente, el sitio especializado Time and Date reporta que la Luna llena se encontrará con el cúmulo de estrellas de las Pléyades esa misma noche, con el planeta Urano ubicado en las inmediaciones espaciales, distinguible mediante binoculares.

En Costa Rica, el punto máximo de esta luna llena ocurrió a las 8:53 a. m. en de este martes.

De todas formas, prepárse para apreciar el fenómeno en la noche. La NASA recomendó mirar hacia el este alrededor del atardecer.

Superluna de noviembre será visible este martes 24 tras el atardecer, según la NASA. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Distancia y apariencia en el cielo

El satélite se ubicará dentro del 90% de su perigeo, que corresponde al punto más cercano a la Tierra dentro de su órbita elíptica de 27 días, detalló Space.com

Esta cercanía provocará que el astro luzca hasta 30% más brillante y 14% más grande en comparación con la luna llena más distante del año, fenómeno conocido coloquialmente como “microluna”.

Debido a que la órbita lunar es ligeramente ovalada, su distancia respecto a la Tierra cambia de manera constante, indicó la NASA.

Además, cerca del horizonte el disco lunar podría parecer de mayor tamaño debido a la llamada “ilusión lunar”, un efecto común, explicó la agencia espacial estadounidense.

Otras fechas clave del calendario astronómico de noviembre

25 de noviembre: Urano en oposición

El planeta Urano se situará en oposición al Sol el 25 de noviembre, lo que facilitará su brillo y observación a través de telescopios o binoculares, informó Time and Date.

27 de noviembre: máximo brillo de Venus

Venus alcanzará su punto de máxima luminosidad durante el año 2026, según corroboran la Fundación Cientec y Time and Date.

30 de noviembre: conjunción de la Luna con Marte y Júpiter

El mes concluirá con un nuevo encuentro visual entre la Luna, Marte y Júpiter. La Fundación Cientec confirma la conjunción planetaria en esta fecha. Time and Date especifica que los tres cuerpos celestes coincidirán en la bóveda celeste en las proximidades de la brillante estrella Régulo, en la constelación de Leo.

Todo el mes: constelación de Orión

Durante todas las noches de noviembre se podrá observar el surgimiento de la constelación de Orión, una de las agrupaciones de estrellas más reconocibles del cielo nocturno, según destaca la compilación de Time and Date.