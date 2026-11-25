Los problemas en el suministro de asfalto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) comienzan a impactar las grandes obras viales y trabajos de mantenimiento en vías nacionales y cantonales.

El 13 de noviembre, Recope informó a sus consumidores de que solo dispondría de emulsión asfáltica para atender nueve cisternas diarios. que se despacharían de 7 a.m. a 3 p.m., por orden de llegada.

Según la empresa, los problemas de inventario surgieron tras la colisión en Estados Unidos de un buque que traería 300 toneladas de ese producto a nuestro país, y por un aumento en las ventas en los últimos meses, que no se había presentado en años anteriores.

La empresa Meco indicó a La Nación que ya retiró la totalidad de la cuota que le había sido asignada por Recope en este período de contingencia.

Meco es una de las empresas que se encuentra entre las de mayor demanda de ese material debido a la ejecución simultánea de proyectos, como la Punta Sur de la vía a San Carlos, la ampliación de la Interamericana norte, y proyectos de conservación y Proeri.

“Dada la situación que enfrenta Recope, detuvimos algunas obras y mantenemos en pausa algunos proyectos que estaban por iniciar”, añadió la constructora.

Sin embargo, la empresa sostuvo que aún no es posible estimar cuánto se podrían atrasar los proyectos porque no tienen una estimación sobre cuándo se podría restablecer la venta.

La Municipalidad de Santo Domingo de Heredia también informó en sus redes sociales de que debió suspender trabajos de bacheo programados en varias vías de ese cantón, a causa del faltante de asfalto.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, sostuvo que ya recibieron notificaciones de algunas empresas sobre posibles afectaciones en la ejecución de proyectos, producto de los problemas que enfrenta Recope en el suministro de la emulsión de asfalto.

“Entendemos que esa situación está muy pronta a resolverse pues es algo fortuito que está afectando a Recope. Lamentamos la situación, pero eso se sale del control del MOPT, por lo que esperaremos que se normalice el suministro para continuar avanzando con las obras que estamos ejecutando, como por ejemplo Barranca Limonal, asfaltados en Cartago, en el centro de San José y casi que en todas las provincias como parte de los contratos de conservación”, afirmó Zeledón.

El faltante de emulsión asfáltica para avanzar en los proyectos podría ser considerado como un motivo de reclamo por parte de las constructoras para solicitar días adicionales en los plazos de ejecución.

Asfalto llegaría en dos semanas

Recope asegura que el faltante que enfrentan obedece a que el 13 de noviembre el buque Atlantic Asphalt, que esperaba cargar asfalto destinado al abastecimiento de Costa Rica, sufrió una colisión en Estados Unidos.

“Este cargamento habría garantizado inventario suficiente para el despacho de aproximadamente 300 cisternas de asfalto en nuestro país.

”Este acontecimiento extraordinario, imprevisible y ajeno al control de Recope, alteró la programación del suministro de este producto”, añadió la institución.

Recope solo está despachando nueve cisternas de asfalto diarios en las instalaciones de Moín. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De acuerdo con la entidad, se prevé que el servicio se restablezca en las condiciones habituales a partir del 7 de diciembre.

Recope dijo que, como medida de contingencia, adquirió asfalto en el “mercado internacional de oportunidad”, para asegurar el abastecimiento mediante dos busques adicionales.

También gestionó la importación de asfalto por vía terrestre con camiones cisterna.

Con el fin de agilizar esa gestión, Recope aseguró que mantienen coordinaciones con autoridades portuarias, aduaneras y fronterizas para agilizar los trámites de ingreso de asfalto por vías terrestres, y las operaciones de descarga, con el fin de normalizar los despachos “en el menor plazo posible”.