En cinco años, el panorama de la seguridad en los cantones de Costa Rica cambió. Territorios que en el 2021 figuraban entre los que tenían mayores calificaciones en esta materia perdieron más de la mitad de su puntaje, en medio de incrementos en las tasas de homicidios y delitos contra la propiedad.

El deterioro en seguridad abarcó a 56 de los 82 cantones evaluados por el Índice de Competitividad Nacional (ICN), cuyo puntaje promedio nacional en esta dimensión pasó de 64,54 a 57,58 puntos entre las ediciones del 2021 y el 2026.

¿Cuáles son los cantones que más han retrocedido en seguridad?

Hojancha, en Guanacaste, registró la mayor pérdida de puntaje en seguridad durante los cinco años analizados. En el 2021, el cantón obtuvo una calificación de 92,53 puntos, cifra que se redujo a 34,24 en la edición del 2026.

La Nación reportó el 25 de julio del 2024 que Hojancha era un ejemplo de paz y seguridad porque acumulaba 19 años de no registrar un solo homicidio. Eso cambió.

Con una pérdida acumulada de 58,29 puntos, el territorio pasó a ocupar la posición 70 entre los 82 cantones evaluados. De esa reducción, 52,83 puntos corresponden a la variación entre las dos últimas ediciones del índice.

Hojancha, Guanacaste, tenía 19 años de no registrar homicidios.

El segundo mayor retroceso ocurrió en Orotina, Alajuela, donde la calificación en seguridad pasó de 66,28 a 12,73 puntos durante el período analizado. La pérdida de 53,55 puntos ubicó al cantón en el puesto 78 de la clasificación nacional del 2026.

A estos territorios les siguen Nicoya y Santa Cruz, ambos en Guanacaste, con reducciones de 44,69 y 44,51 puntos, respectivamente.

Guatuso, Los Chiles y San Mateo, en Alajuela, también figuraban en el 2021 entre los cantones con calificaciones superiores a los 80 puntos en seguridad. Cinco años después, ninguno supera los 53 puntos.

En Guatuso, la pérdida acumulada fue de 41,61 puntos, de los cuales 30,54 corresponden a la variación entre las dos últimas ediciones del ICN.

Oreamuno, en Cartago; Alajuelita, en San José, y Garabito, en Puntarenas, completan la lista de los diez cantones con mayores retrocesos.

Otros cantones que registraron pérdidas superiores a los 25 puntos durante los cinco años analizados fueron Esparza (29,10 puntos), San José (27,02) y Quepos (26,05).

Aunque Garabito, Quepos y San José no encabezan la lista de mayores retrocesos acumulados, sí ocupan las últimas tres posiciones en la evaluación de seguridad del 2026, con calificaciones de 4,72, 5,41 y 5,52 puntos, respectivamente.

El ICN evalúa la seguridad cantonal mediante indicadores estandarizados en una escala de 0 a 100 puntos, en la cual las calificaciones más altas corresponden a una menor incidencia delictiva.

¿Qué delitos incidieron en el deterioro de la seguridad?

El aumento en las tasas de homicidios y robos de vehículos figura entre los principales cambios en materia delictiva que experimentaron los 56 cantones que retrocedieron en seguridad, según los datos del Índice de Competitividad Nacional (ICN).

Entre las ediciones del 2021 y el 2026, la tasa de homicidios en estos territorios aumentó, en promedio, en 9,84 casos por cada 100.000 habitantes. Este delito registró el mayor deterioro en la evaluación de seguridad del ICN, con una pérdida promedio de 25,88 puntos en su calificación.

El robo de vehículos fue el segundo delito con mayor deterioro en su evaluación. Su tasa aumentó, en promedio, en 39,30 casos por cada 100.000 habitantes, lo que estuvo acompañado de una pérdida de 24,09 puntos en la calificación correspondiente.

A estos dos delitos les sigue la tacha de vehículos, cuya calificación en materia de seguridad registró un retroceso promedio de 6,65 puntos.

Los hurtos, los asaltos y los robos también presentaron incrementos en algunos de los cantones con mayores pérdidas de puntaje.

El aumento en la incidencia de homicidios se observa en varios de los cantones que encabezan la lista de mayores retrocesos en seguridad.

En Hojancha, por ejemplo, los datos del ICN del 2021 no registraban homicidios, por lo que el cantón obtuvo la calificación máxima de 100 puntos en la evaluación de ese delito.

Cinco años después, la tasa ascendió a 41,86 homicidios por cada 100.000 habitantes y el cantón perdió la totalidad de su puntaje en ese indicador.

Los delitos contra la propiedad también aumentaron en ese territorio guanacasteco. La tasa de robos pasó de 42,24 a 125,58 casos por cada 100.000 habitantes.

Orotina es el segundo cantón con mayor deterioro en seguridad. (CCSS)

Orotina, el segundo cantón con mayor deterioro en seguridad, tampoco registraba homicidios en los datos correspondientes a la edición del 2021. Para el ICN del 2026, la tasa alcanzó los 27,76 casos por cada 100.000 habitantes.

El cantón alajuelense también experimentó un aumento en la incidencia de delitos contra la propiedad vehicular. La tasa de robo de vehículos pasó de 82,96 a 198,28 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la de tacha de vehículos subió de 66,37 a 182,42.

En Guanacaste, Nicoya y Santa Cruz también registraron aumentos en la incidencia de homicidios. En el primero, la tasa pasó de 5,22 a 32,23 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el segundo aumentó de 7,23 a 34,13.

Santa Cruz presentó, además, un incremento en la tasa de tacha de vehículos, que pasó de 69,41 a 199,29 casos por cada 100.000 habitantes.

En Alajuelita, la tasa de homicidios pasó de 9,62 a 44,11 casos por cada 100.000 habitantes. Al igual que Hojancha, este cantón josefino obtuvo la calificación más baja posible (cero puntos) en la evaluación de ese delito en el ICN del 2026.

En el caso de Garabito, el cantón con la menor calificación en seguridad del país, los datos muestran un aumento en la incidencia de delitos contra la propiedad vehicular.

Entre las ediciones del 2021 y el 2026, la tasa de tacha de vehículos aumentó en 853,21 casos por cada 100.000 habitantes, hasta alcanzar los 1.226,35.

La tasa de robo de vehículos también aumentó en ese cantón puntarenense, hasta alcanzar los 228,64 casos por cada 100.000 habitantes.

Guanacaste y Puntarenas concentran las mayores pérdidas de puntaje en seguridad

Los retrocesos en seguridad entre las ediciones del 2021 y el 2026 del Índice de Competitividad Nacional se extendieron a cantones de las siete provincias del país.

No obstante, Guanacaste registró la mayor reducción promedio en las calificaciones de sus cantones, con una pérdida de 18,01 puntos durante los cinco años analizados.

Nueve de los 11 cantones guanacastecos obtuvieron una calificación inferior a la del 2021. Además, tres de ellos —Hojancha, Nicoya y Santa Cruz— figuran entre los cinco territorios con mayores retrocesos en el país.

Puntarenas registró la segunda mayor caída promedio, con 10,35 puntos menos. Al igual que en Guanacaste, nueve de sus 11 cantones evaluados retrocedieron en seguridad.

En Alajuela, la reducción promedio fue de 7,97 puntos. Aunque siete de sus 16 cantones mejoraron durante el período analizado, cuatro registraron pérdidas superiores a los 37 puntos: Orotina, Guatuso, Los Chiles y San Mateo.

Por su parte, San José registró retrocesos en 16 de sus 20 cantones, equivalentes al 80% de los territorios de esa provincia. La reducción promedio fue de 5,57 puntos.

En Cartago, seis de los ocho cantones retrocedieron y la calificación promedio disminuyó 5,56 puntos.

Limón registró la menor pérdida promedio entre las provincias con balances negativos, con una reducción de 2,42 puntos. Tres de sus seis cantones mejoraron y los otros tres retrocedieron.

Heredia fue la única provincia que obtuvo una variación promedio positiva en seguridad durante los cinco años analizados, con un incremento de 3,87 puntos. Seis de sus diez cantones mejoraron su calificación.

En el ámbito nacional, 26 de los 82 cantones evaluados por el ICN (31,7%) obtuvieron en la edición del 2026 una calificación en seguridad sperior a la del 2021.