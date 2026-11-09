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El País

Dos empresas toman acciones judiciales contra Incofer por supuesto favorecimiento en la asignación de los espacios publicitarios del tren

Tribunal Contencioso dicta medida cautelar provisionalísima mientras se analizan alegatos de supuestas ventajas dadas a Publiex, la cual rechaza los señalamientos y afirma que más bien el Incofer corrigió deficiencias que perjudicaban los ingresos estatales

Tren, estación de Cartago
El Incofer reasignó los espacios publicitarios del sistema ferroviario, pero dos empresas tomaron acciones judiciales. Rafael Pacheco Granados
Juan Fernando Lara Salas