Dos empresas toman acciones judiciales contra Incofer por supuesto favorecimiento en la asignación de los espacios publicitarios del tren

Dos empresas de publicidad tomaron acciones judiciales por un supuesto favorecimiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) a una competidora en la asignación de los espacios publicitarios del sistema ferroviario, tanto en vagones como en puentes y estaciones.

A raíz de las acciones, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda dictó una medida cautelar provisionalísima que frena la reasignación de los espacios mientras se analizan supuestas ventajas dadas a la compañía Publiex. Una de las empresas cuestionó por ejemplo una ampliación de plazo dictada de noche, a las 8:29 p. m., el 14 de agosto del año pasado.

En tanto, Publiex defendió la legalidad de su participación en el proceso. Sostuvo que el cambio efectuado por el Incofer no estaba dirigido a un favorecimiento, sino a corregir deficiencias que dificultaban la fiscalización de los ingresos de la institución ferroviaria.

La reasignación de los espacios de Incofer

Los reclamos versan sobre un proceso de rescisión de permisos en precario que el Incofer inició en abril del 2025 y que finalizó en agosto de ese año.

Con la reasignación de espacios, Publiex pasó de ocupar 15 a 41 puntos para colocar publicidad, mientras que Interamericana de Medios Comunicación (IMC) descendió de 22 a 8 espacios y Color Visión, de 19 a 7. En estos dos últimos casos, la merma fue del 63%.

IMC denunció una supuesta ventaja competitiva y Color Visión señaló presuntas anomalías en la incorporación de la oferta de Publiex en el expediente de la contratación, así como falta de justificaciones técnicas.

Si bien se dictó una medica cautelar provisionalísima, las empresas accionantes sostienen que de previo algunas de sus estructuras publicitarias fueron retiradas del sistema ferroviario. Todavía está pendiente el fallo por el fondo de las medidas cautelares, según confirmó la semana pasada el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

IMC cuestionó ampliación de plazo dictado de noche, el último día

IMC cuestionó una ampliación del plazo para presentar propuestas que introdujo el presidente del Incofer. Argumentó que hizo su oferta el 14 de agosto del 2025, el último día hábil, y que en la documentación aparecían ubicaciones, activos, tipos de publicidad, cánones previstos, garantías y pólizas.

Según su versión, en ese momento la suya era la única propuesta íntegra presentada. Sin embargo, ese mismo día, en la noche, a las 8:29 p. m., el Incofer comunicó una serie de aclaraciones y dictó una prórroga para recibir más ofertas hasta el 25 de agosto del 2025.

Así consta en un correo electrónico enviado por el jerarca Álvaro Bermúdez y que forma parte del expediente N.° 26-000549-1027-CA.

Al día siguiente, el 15 de agosto, IMC cuestionó la ampliación del plazo por ocurrir después de haber hecho pública su oferta. Luego, el 22 de agosto, Publiex presentó su propuesta comercial, dentro del plazo ampliado por el Incofer.

Posteriormente, el 29 de setiembre, la Presidencia del Incofer le solicitó al representante de Publiex, Vásquez Vega, aclarar cuántas caras publicitarias contemplaba su oferta para cinco puentes ferroviarios, de acuerdo con lo consignado en el oficio N.° INCOFER-PE-OF-0776-2025.

Publiex indicó al Contencioso Administrativo que presentó su propuesta el 13 de agosto, pero ese día Geovanni Vásquez envió un documento donde manifestó su interés e hizo un pedido de aclaraciones para alistar la oferta.

“Ratificamos el firme interés de Publiex S. A. en presentar una propuesta integral”, se puede leer en esa carta, antes de consultar sobre el plazo de entrega, las garantías y las pólizas exigidas por el Incofer.

Al respecto, la Publiex indicó que esa comunicación era un planteamiento inicial del alcance integral del proyecto, pero su oferta formal se ajustó al plazo estipulado por el Incofer.

Color Visión señala cambios en el foliaje sin respetar orden cronológico

Color Visión denunció que la propuesta comercial completa de Publiex no aparecía en la primera copia del expediente administrativo que se recibió.

En una primera versión certificada del expediente del 16 de diciembre del 2025, solo comprendía los folios 1 al 59, mientras que otra del 30 de enero pasado llegaba hasta el folio 345 e incluía, entre los folios 258 y 288, un documento denominado “Propuesta de Publiex”.

Color Visión alegó que numerosos documentos de fechas anteriores fueron incorporados en la segunda versión, principalmente los días 28 y 29 de enero del 2026, sin respetar el orden cronológico.

También cuestionó que la propuesta de Publiex apareciera en una carpeta de seguimiento y no en la de solicitud, y señaló que el sello que constaba en ella era ilegible.

Para la accionante, estas circunstancias afectan las garantías de transparencia y seguridad jurídica, además de que vician el procedimiento administrativo.

También cuestionó que el Incofer le comunicara la exclusión de ubicaciones y la obligación de retirar estructuras sin proporcionarle una motivación suficiente ni toda la documentación que sustentaba esas decisiones.

En el recurso administrativo incorporado al proceso judicial alegó vicios en los actos y una afectación de su derecho de defensa, de acuerdo con la documentación contenida en el expediente N.° 26-000236-1027-CA, del cual este diario también tiene copia.

Publiex: el cambio no estaba dirigido a favorecer a Publiex, sino a corregir deficiencias

Publiex sostuvo que el Incofer comunicó formalmente a todas las empresas las condiciones y requisitos para presentar sus propuestas el 14 de agosto estableciendo como límite el 25 de agosto.

Añadió que IMC presentó una nueva propuesta el 30 de enero del 2026, “cuando el procedimiento ya había concluido y se habían otorgado los permisos de uso”, por lo que fue rechazada por el Instituto.

Asimismo, Publiex dijo que el Incofer decidió modificar el modelo de espacios publicitarios porque, según el Área de Estrategia de Negocios de la entidad, en el anterior existían deficiencias que dificultaban la fiscalización y limitaban la capacidad de comprobar si estaba percibiendo efectivamente los ingresos que le correspondían por la utilización de bienes públicos.

Añadió que se transformaron vallas convencionales en digitales sin que se acreditara autorización formal y actualización de condiciones económicas.

“ Estos antecedentes permiten comprender que el cambio de modelo no fue una actuación dirigida a favorecer a Publiex, sino una decisión institucional para corregir deficiencias . Tanto es así que a Publiex se le revocaron sus permisos anteriores, exactamente como ocurrió con IMC y Color Visión”, indicó la compañía.

La Nación también envió consultas al presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez Peña, sobre los cuestionamientos hechos en la vía contenciosa-administrativa, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.

Las vallas de ‘Renuncien’

Esa compañía publicitaria pertenece al empresario Geovanni Vásquez Vega, quien sostuvo encuentros con el expresidente Rodrigo Chaves durante su mandato e incluso participó junto a él en un acto público. Las vallas de Publiex, además, albergaron anuncios de la campaña electoral de Chaves y los rótulos que llamaban a renunciar a jerarcas públicos, los cuales fueron pagados por el actual embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boris Marchegiani.

En el gobierno pasado, Publiex buscó explotar espacios de publicidad en los postes del alumbrado público en carreteras nacionales, para lo cual alcanzó un convenio con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) señaló que existía una prohibición legal.

Geovanni Vásquez, dueño de Publiex, junto al expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves. Foto: Fundación Geovanni Vásquez.

Informe interno advirtió de aspectos por revisar

El Área de Estrategia de Negocios del Incofer hizo observaciones sobre las propuestas recibidas por las tres empresas: IMC, Visión Color y Publiex, las cuales se detallaron en el informe N.º 4-2025.

Sobre la oferta de Publiex, advirtió de que los cánones ofrecidos estaban por debajo de los valores determinados en un estudio de mercado que se hizo para actualizar los permisos de uso.

Recalcó además que parte del aumento en los ingresos proyectados respondía a la cantidad de espacios que Publiex pretendía explotar (entre propios y aquellos que deseaba de sus rivales comerciales) y no solo a una mejora en el pago por cada ubicación.

El informe recomendó revisar las fechas de inicio del cobro y negociar incrementos de cánones, al tiempo que alertó que el plan contemplaba la explotación publicitaria en una aplicación móvil y casetas para usuarios sin un canon específico a favor del Incofer.

El informe también recomendó negociar mejoras del canon con IMC, especialmente por los espacios donde ya tenía estructuras instaladas, o fijar un ajuste tarifario gradual hasta alcanzar los valores definidos por el Incofer. Además, señaló que en varios espacios la empresa proponía reducir el canon que pagaba.

En el caso de Color Visión, indicó que los cánones ofrecidos estaban por debajo de las expectativas del estudio de mercado y que algunas propuestas para puentes eran inferiores a los pagos vigentes. Recomendó negociar o comunicarle las debilidades de su oferta para que pudiera replantearla.

Sin embargo, el Consejo Directivo del Incofer autorizó la asignación de espacios el 10 de noviembre del 2025, mediante el acuerdo N.º 0211-2025, aprobado por unanimidad.

En su decisión, el Consejo sostuvo que el estudio de mercado tenía carácter “interno y referencial” y juzgó innecesario una nueva negociación porque, según el acuerdo, las empresas ya habían definido condiciones económicas que estimaban sostenibles y los cánones quedarían sujetos a revisión, al menos, una vez al año.