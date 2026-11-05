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El País

Diputados llaman a comparecer a Luis Guillermo Solís por acuerdo con Globalvía que elevó deuda del Estado con concesionaria

Expresidente Luis Guillermo Solís deberá rendir cuentas por acuerdo que implicaría pago de $470 millones a Globalvía al finalizar la concesión de la ruta 27

Luis Guillermo Solís ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico
El expresidente Luis Guillermo Solís deberá acudir el próximo jueves a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Rafael Pacheco Granados
Patricia Recio

Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron una moción para convocar al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera a rendir cuentas por el acuerdo conciliatorio de 2015 entre el Estado y Autopistas del Sol, concesionaria de la ruta 27, hoy Globalvía.

Los legisladores investigan dentro de esa comisión los efectos que dicha operación tuvo para la hacienda pública y que según explicó este jueves el economista experto en infraestructura Federico Villalobos, podría representar un pago para el país de alrededor de $470 millones al término del contrato de concesión vigente en el 2033.

La moción aprobada por los legisladores incluye además la convocatoria de la contralora Marta Acosta. En caso de que ella no pueda asistir (Acosta se encuentra incapacitada), deberá hacerlo el subcontralor Bernal Aragón.