AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El País

Ruta 27: acuerdo firmado en 2015 podría obligar a Costa Rica a pagar $470 millones a Globalvia en 2033

Consultor financiero advirtió ante diputados sobre posible pago derivado de un acuerdo conciliatorio firmado en 2015

08/08/2025, Alajuela, Ruta 27, recorrido por la ruta 27, en la salida de la pista hacia Coyol, Siquiares, Turrucares y Balsa de Atenas.
Una proyección financiera estima que Hacienda tendría que pagar $470 millones a Globalvia al vencer la concesión de la ruta 27. José Cordero

Jailine González Gómez y Patricia Recio

Costa Rica podría tener que pagar aproximadamente $470 millones (¢213.000 millones) a la concesionaria Globalvia cuando finalice el contrato de la ruta 27, en 2033, debido a una modificación contractual acordada en 2015 que obliga al Estado a reconocer un eventual saldo pendiente de pago.

Así lo advirtió el consultor financiero Federico Villalobos Carballo, durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el jueves 29 de octubre.

Según el análisis presentado por Villalobos, el monto corresponde a una proyección financiera sobre el saldo que quedaría pendiente al finalizar la concesión. De concretarse ese escenario, el Ministerio de Hacienda tendría que realizar el desembolso dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del contrato.