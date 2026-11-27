La Defensoría de los Habitantes catalogó la retención en el aeropuerto de Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina, como una evidencia del “desconocimiento por parte de las autoridades costarricenses sobre la investidura e inmunidad que posee en su rol de Relatora de Naciones Unidas”.

Si bien la institución reconoció que el Estado tiene la potestad de regular y controlar el ingreso, permanencia y egreso de personas en su territorio, reiteró que “el ejercicio de las potestades soberanas de control migratorio no es absoluto ni puede entenderse separado de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado costarricense en materia de derechos humanos”.

El gobierno de Costa Rica negó la entrada de Albanese la tarde del jueves 26 de noviembre. La abogada especializada en derechos humanos fue invitada por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) para recibir un doctorado honoris causa y permanece retenida en el aeropuerto Juan Santamaría.

La Defensoría ahondó en que, por su rol de relatora en la ONU, Francesca Albanese posee protección contra detención, arresto y procesos judiciales “por los actos, palabras o escritos realizados en el desempeño de su misión oficial”, según la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

“Resulta indispensable que la aplicación de las disposiciones migratorias responda a una valoración individual de las circunstancias de cada persona. Esto implica que las decisiones de rechazo no pueden sustentarse exclusivamente en criterios generales, automatizados o colectivos, ni prescindir de la identificación de eventuales situaciones de vulnerabilidad o necesidades de protección”, manifestó la institución a través de un comunicado de prensa.

La Defensoría también solicitó información a la Dirección General de Migración y Extranjería para conocer el fundamento legal y análisis individualizados que aplicaron las autoridades migratorias al concluir que el ingreso de Albanese representaba un “riesgo” para la seguridad del país.