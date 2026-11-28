La Cruz Roja Costarricense dejaría de percibir unos ¢3.000 millones anuales tras quedar fuera de una licitación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para contratar el traslado de pacientes en ambulancia, un servicio que la organización humanitaria presta desde el 2009.

La pérdida de estos ingresos podría afectar a unos 300 trabajadores y obligar a reducir la operación de varios comités, según advirtió Walter Fallas Bonilla, gerente general de la Cruz Roja.

El golpe financiero llega en momentos en que la institución acumula varios años de pérdidas y ya ha comenzado a reducir personal. Entre las zonas que podrían verse afectadas figura Limón, donde Fallas anticipó una disminución de la capacidad de respuesta ante emergencias.

“Sí habrá una afectación directa en varios comités. Te voy a decir los que me sé de memoria: Guácimo, Batán, Limón centro, todo Limón”, precisó el gerente general, quien reconoció la posibilidad de que deban prescindir de algunos colaboradores.

Fallas también advirtió sobre las consecuencias que tendría la reducción de recursos para la atención de emergencias en las comunidades.

“¿Qué va a pasar ahora cuando haya una emergencia en Limón? En lugar de ir con 18 ambulancias, vamos a ir con cuatro”, afirmó.

Otra de las complicaciones a las que la Cruz Roja hace frente está relacionada con eventos masivos, como conciertos. Usualmente, los organizadores no los contratan “por ser más caros” y es común que, si algún asistente sufre alguna situación de salud, lo que se estila, dice el gerente general, es que sacan a la persona del recinto y llaman a la Cruz Roja para que se encargue, pues por normativa la ambulancia privada no puede salir del evento (si lo hiciera, sería causal de clausura). (Cruz Roja)

¿Qué servicio dejaría de prestar la Cruz Roja?

La contratación corresponde al traslado terrestre de pacientes hacia o desde establecimientos de salud de la CCSS.

El servicio incluye viajes programados para recibir tratamientos, traslados de emergencia entre centros médicos y el transporte hasta sus viviendas de pacientes que han recibido el alta hospitalaria.

Según explicó Fallas, estos traslados se realizan cuando la Caja no dispone de ambulancias para atenderlos.

La Cruz Roja presta el servicio desde el 2009 mediante un convenio que, según la abogada de la institución, Yarenis Vargas, había vencido hace cerca de una década.

No obstante, Vargas explicó que la Contraloría General de la República (CGR) había determinado que el convenio continuaría vigente hasta que la CCSS contratara el servicio mediante el convenio marco derivado de la nueva licitación.

El procedimiento de contratación comenzó en el 2024, pero se prolongó debido a las apelaciones presentadas contra distintas adjudicaciones.

La Cruz Roja sostiene que, tras las últimas resoluciones, ya no tiene posibilidades de conservar la contratación.

“En este momento están adjudicando a otras empresas. Ya no hay opción (...). Esa contratación fue muy compleja”, manifestó Fallas.

Todavía no se ha comunicado a la Cruz Roja la fecha en que dejará de prestar el servicio, ni se conoce cuánto durará el periodo de transición hacia los nuevos proveedores.

De acuerdo con lo explicado por el gerente general de la Cruz Roja, la CCSS inició el concurso para ajustarse a la Ley General de Contratación Pública.

La Nación consultó a la Caja para conocer hasta cuándo continuará utilizando los servicios de la Cruz Roja, pero la solicitud permanecía en trámite al cierre de edición.

¿Qué ocurrió con las apelaciones de la Cruz Roja?

La Asociación Cruz Roja Costarricense impugnó la adjudicación de 15 de las 61 partidas de la licitación de la Caja. Uno de sus principales reclamos fue que algunos oferentes utilizaron las mismas ambulancias para acreditar los vehículos requeridos en distintas partidas.

Sin embargo, en una resolución del 7 de octubre del 2026, la Contraloría determinó que el cartel no prohibía esa práctica, siempre que los vehículos estuvieran disponibles al momento de ejecutar los contratos.

La Cruz Roja también cuestionó que el precio fuera el factor determinante para adjudicar los servicios, sin considerar criterios ambientales o sociales.

“Al ser 100% por precio, no quedamos de primeros en algunas partidas. No se tomaron en cuenta criterios ambientales, sociales ni de otro tipo”, afirmó Walter Fallas.

La Contraloría rechazó los principales recursos de la institución. En uno de ellos, determinó que la Cruz Roja no estaba legitimada para apelar. No obstante, acogió parcialmente un reclamo relacionado con la exclusión de una oferta que superaba en apenas un céntimo el precio máximo permitido.

Al revisar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), en el acto final aparecen seis adjudicatarios; ninguno de ellos es la Cruz Roja. Aunque hay algunas partidas, de las 60 que contempla este expediente, cuyo acto final fue revocado, lo que se resuelva con ellas no tendría relación con el futuro de la institución.

El impacto sobre las finanzas de la institución

La pérdida de los ingresos provenientes de la CCSS agravaría las dificultades económicas que enfrenta la Cruz Roja.

Según el gerente de la organización, alrededor del 40% de su financiamiento proviene de fondos estatales, transferidos mediante el Ministerio de Salud, mientras que el 60% restante corresponde a recursos generados por la propia institución.

Fallas mencionó aproximadamente ¢12.000 millones provenientes del Estado, sujetos a variaciones relacionadas con el techo fiscal, y unos ¢13.000 millones de ingresos propios, entre los cuales se encuentran los pagos por los traslados de pacientes de la CCSS.

“No tenemos un financiamiento del 100% ni cercano para poder dar un servicio que en realidad le compete al Estado, que en realidad le compete a la institución rectora”, afirmó.

La pérdida del contrato con la Caja se suma a la disminución de otras fuentes de ingresos.

Recientemente, la Cruz Roja dejó de administrar los servicios sanitarios y estacionamientos de los parques nacionales Poás e Irazú, actividades que le generaban recursos para financiar sus operaciones.

Según Fallas, no continuar con la prestación de esos servicios representa dejar de percibir ingresos anuales estimados en ¢69 millones en el Poás y ¢93 millones en el Irazú, para un total de ¢162 millones.

La organización participó en una licitación promovida mediante Sicop por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), pero no resultó adjudicada.

“Qué complejo cuando se compite con alguien que se dedica a lucrar. Ahora hay requisitos más generales. Antes pedían una ambulancia y personal entrenado; ahora piden una tractomula y otras cosas. Nos toca competir bajo otras condiciones”, manifestó.

Pérdidas recurrentes y reducción de operaciones

Las dificultades económicas de la Cruz Roja preceden a la pérdida de la licitación de la CCSS. Según los estados financieros de la organización, divulgados por La Nación el 12 de octubre, el déficit pasó de ¢524 millones en el 2022 a ¢936 millones en el 2025. Entre enero y julio del 2026, las pérdidas alcanzaron ¢943 millones, superando en siete meses las de todo el año anterior.

Fallas explicó que la institución ha recurrido a fondos de inversión para sostener sus operaciones, y comenzó a reducir personal. “Solo acá, en la sede central, se recortaron 20 posiciones. A nivel país, 66 comités están en déficit”, afirmó.

Aunque no prevé cerrar comités durante lo que resta del año, la Cruz Roja reducirá horarios y suspenderá la atención nocturna en sedes con baja incidencia de emergencias.

A estas dificultades se suma la aplicación de la regla fiscal a las transferencias del Ministerio de Salud, lo cual, según Fallas, impidió recibir ¢648 millones entre el 2022 y el 2026, correspondientes a la Ley 9078.

El gerente general cuestionó esas restricciones y señaló que la diputada socialcristiana Abril Gordienko presentó un proyecto de ley para excluir a la Cruz Roja de la regla fiscal.