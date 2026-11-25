La Cruz Roja Costarricense ya no se encargará de administrar el parqueo y los servicios sanitarios del Parque Nacional Volcán Poás como lo venía haciendo desde hace cuatro años. Desde este mes de noviembre, esas labores fueron adjudicadas a un consorcio privado.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, decidió sacar a concurso ese contrato en abril pasado y la benemérita no resultó adjudicada porque “no presentó toda la documentación requerida”.

En su lugar, esa labor que incluye la administración de 256 espacios para vehículos livianos, motocicletas, buses y busetas, estará a cargo del consorcio VolcAN Group, integrado por tres personas de apellidos Guzmán Arroyo, Agüero Miranda y Cisneros Bonilla.

Así consta en el expediente de la licitación N.° 2026LY-000001-0006800001 del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde también se especifica que la tarifa será de ¢700.

La Cruz Roja objetó esa adjudicación y presentó “los recursos correspondientes ante las instancias respectivas”. Sin embargo, la apelación fue rechazada y se mantuvo en firme.

En respuesta a consultas de este periódico, el Sinac, a través de la oficina de prensa del Ministerio de Ambiente y Energía, aclaró que la decisión respondió a un proceso de contratación pública.

Además, recalcó que los recursos presentados por esa Cruz Roja fueron analizados y resueltos por la Contraloría General de la República (CGR).

De momento, la Cruz Roja mantiene vigentes los contratos por servicios similares con el Sinac en el Parque Nacional Braulio Carrillo, específicamente en el volcán Barva, y en el Parque Nacional Volcán Irazú, en Prusia.

Crisis financiera

La Cruz Roja sufre un déficit en sus finanzas desde el 2022, cuando cerró con pérdidas por ¢524 millones, y desde entonces van incrementando año tras año, según sus propios estados financieros.

—En el 2023 subió ¢704 millones.

—En el 2024 a ¢865 millones.

—En el 2025 a ¢936 millones.

Ante esta situación financiera, la entidad analiza reducir horarios y suspender rescates acuáticos y en la montaña, así como otros servicios.

La Nación consultó a la Cruz Roja sobre la afectación económica que sufrirá tras perder el contrato en el volcán Poás. No obstante, no se obtuvo una respuesta a la hora de publicar este artículo.