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El País

Contraloría advierte uso ineficaz de canon de Puerto Caldera: 70% de proyectos ejecutados en 10 años sin aporte al turismo

La Contraloría señaló concentración de inversiones con canon de Puerto Caldera en pocos territorios y falta de respaldo para comprobar precios; institución recibió $41,1 millones en 20 años

Muelle de Caldera
Por ley, los recursos del Canon de Puerto Caldera, deben destinarse al financiamiento de obras con énfasis en la actividad turística de Puntarenas. Alonso Tenorio
Patricia Recio

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que los proyectos financiados con el canon de explotación de Puerto Caldera no garantizan un fortalecimiento del turismo en Puntarenas, debido a deficiencias en la selección de las obras, el control de los costos y la evaluación de los resultados.

De acuerdo con el informe dado a conocer este lunes, el 70% de 37 proyectos ejecutados o en desarrollo, entre el 2016 y 2026, no contribuyen a la actividad turística de la provincia.

Además, se detectó una concentración de recursos en pocos territorios y deficiencias para comprobar que las obras y los servicios se contraten en las cantidades necesarias y a precios razonables.