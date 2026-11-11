Conozca cuándo depositan el aguinaldo 2026 a los empleados del sector público

El depósito del aguinaldo para los trabajadores del sector público se efectuará el viernes 4 de diciembre de 2026, según definió el Ministerio de Hacienda.

La fecha establecida consta en el Calendario de Salarios y Pensiones 2026 de la Tesorería Nacional.

El cálculo del aguinaldo contempla las remuneraciones brutas devengadas entre el 1.° de diciembre del 2025 y el 30 de noviembre del 2026. (Shutterstock/Shutterstock)

Este beneficio económico de fin de año corresponde a un dozavo de todas las remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por el personal.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

La estimación del aguinaldo en Costa Rica resulta de sumar los salarios brutos recibidos entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso, para luego dividir el resultado entre 12.

Es decir, el cálculo contempla los salarios percibidos entre el 1.° de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

El cómputo toma en cuenta las remuneraciones previas a cualquier rebajo por concepto de cargas sociales o impuestos.

En caso de que no consten los montos definitivos de todos los meses hasta noviembre, existe la opción de aplicar una cifra estimada para fijar una cáculo provisional. Dicho cálculo debe ajustarse una vez emitidos las colillas salariales finales de ese lapso.