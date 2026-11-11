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El País

Conozca cuándo depositan el aguinaldo 2026 a los empleados del sector público

El Ministerio de Hacienda estableció el día exacto en que los trabajadores del Estado recibirán el pago de este beneficio anual

Persona saca dinero de un cajero.
El 4 de diciembre será el desembolso del aguinaldo 2026 a los trabajadores de las instituciones estatales. Shutterstock
Marianela Arias Vilchez