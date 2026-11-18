Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este martes 17 de noviembre. La institución realizó el sorteo número 7.087, luego de que el acumulado millonario saliera en la edición anterior.

Para este sorteo, la JPS anunció un premio mayor de ¢160 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario comenzó nuevamente con ¢519 millones en dos emisiones, según la información divulgada por la institución.

El premio mayor correspondió al número 61 con la serie 771. Esta combinación paga ¢80 millones por emisión.

El número 01 con la serie 973 obtuvo el segundo premio, que entrega ¢25 millones por entero.

Por su parte, el tercer premio favoreció al número 62 con la serie 682, con un pago de ¢7 millones por emisión.

El número duplicador fue el 53. Esta modalidad paga ¢10.000 por fracción en los sorteos de los martes, de acuerdo con la JPS.

Chances JPS. (Facebook/Facebook)

Acumulado millonario de los chances volvió a comenzar

El sorteo de este martes presentó un cambio importante en el acumulado millonario, luego de que la JPS anunciara la salida del premio acumulado en la edición anterior.

Según la información publicada por la institución, el monto anunciado fue de ¢1.678.125.100 en el sorteo previo.

El premio se cantó a las 8:17 p. m. del domingo y quedó repartido entre dos combinaciones ganadoras: el número 63 con la serie 868 y el número 84 con la serie 738.

Para el sorteo número 7.087, la institución informó que el nuevo acumulado millonario inicia en ¢519 millones en dos emisiones.

La tómbola principal vuelve a contar con 74 bolitas en blanco y una identificada con la palabra acumulado.

Las personas que participaron pueden consultar los resultados oficiales de la JPS y comparar los números y las series con sus billetes o fracciones para comprobar si obtuvieron algún premio.