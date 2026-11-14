Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este viernes 13 de noviembre

Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este viernes 13 de noviembre. La institución realizó el sorteo número 7.086, con premios para las personas que adquirieron billetes o fracciones.

Para esta edición, la JPS anunció un premio mayor de ¢240 millones en dos emisiones. El sorteo también incluyó el acumulado millonario, que alcanzó los ¢1.653 millones, según los datos publicados por la institución.

El premio mayor correspondió al número 82 con la serie 648. Esta combinación paga ¢120 millones por emisión.

El número 33 con la serie 962 obtuvo el segundo premio, que entrega ¢37 millones por entero.

Por su parte, el tercer premio favoreció al número 69 con la serie 456, con un pago de ¢9 millones por emisión.

El número duplicador fue el 71. Esta modalidad paga ¢15.000 por fracción en los sorteos de los viernes, de acuerdo con la JPS.

El acumulado alcanzó los ¢1.653 millones en dos emisiones para el sorteo de este viernes 13 de noviembre.

La JPS detalló que la tómbola principal contenía tres bolitas en blanco y una identificada con la palabra acumulado. Además, correspondía retirar una bolita en blanco.

Las personas que participaron pueden consultar los resultados oficiales de la JPS y comparar los números y las series con sus billetes o fracciones para verificar si obtuvieron algún premio.