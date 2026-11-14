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El País

Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este viernes 13 de noviembre

El sorteo de chances de este viernes 13 de noviembre puso en juego un premio mayor de ¢240 millones y un acumulado millonario de ¢1.653 millones. Revise si su número y serie resultaron favorecidos

Lista completa lotería
La tómbola de la JPS contó con tres bolitas en blanco y una con la palabra Acumulado para el sorteo de chances de este viernes 13 de noviembre. Cortesía JPS
Silvia Ureña Corrales