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El País

Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 10 de noviembre

El sorteo de chances de este martes 10 de noviembre ofreció un premio mayor de ¢160 millones. Consulte las combinaciones favorecidas

tómbola
La Junta de Protección Social (JPS) realiza los sorteos de chances dos veces por semana, los martes y viernes, con premios para las combinaciones favorecidas. Canva
Silvia Ureña Corrales