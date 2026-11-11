Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este martes 10 de noviembre

Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este martes 10 de noviembre. La institución realizó el sorteo número 7.085, que incluyó los premios habituales y el acumulado millonario.

Para esta edición, la JPS anunció un premio mayor de ¢160 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario alcanzó los ¢1.628 millones, según la información divulgada por la institución.

El premio mayor correspondió al número 27 con la serie 525. Esta combinación paga ¢80 millones por emisión.

El número 69 con la serie 919 obtuvo el segundo premio, que entrega ¢25 millones por entero.

Por su parte, el tercer premio favoreció al número 09 con la serie 737, con un pago de ¢7 millones por emisión.

El número duplicador fue el 14.Esta modalidad paga ¢10.000 por fracción en los sorteos de los martes, de acuerdo con la JPS.

El acumulado millonario llegó a ¢1.628 millones en dos emisiones para el sorteo de este martes 10 de noviembre.

La JPS informó que la tómbola principal contenía cuatro bolitas en blanco y una identificada con la palabra acumulado. Además, correspondía retirar una bolita en blanco.

En cuanto al costo de participación, el entero tuvo un precio de ¢5.000, mientras que cada fracción costó ¢1.000.

Las personas que participaron pueden consultar los resultados oficiales de la JPS y comparar los números y las series con sus billetes o fracciones para verificar si obtuvieron algún premio.