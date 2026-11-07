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El País

Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este viernes 6 de noviembre

El sorteo de chances de este viernes 6 de noviembre ofreció un premio mayor de ¢240 millones. Consulte los resultados y compruebe si su número resultó favorecido

tómbola
La JPS realizó el sorteo de chances número 7.084 este viernes 6 de noviembre, con un acumulado millonario de ¢1.578 millones en dos emisiones. Canva
Silvia Ureña Corrales