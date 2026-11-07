Chances de la JPS: estos son los números ganadores del sorteo de este viernes 6 de noviembre

Los chances de la Junta de Protección Social (JPS) volvieron a poner en juego millones de colones este viernes 6 de noviembre. La institución realizó el sorteo número 7.084, con premios para quienes adquirieron billetes o fracciones.

El sorteo contó con un premio mayor de ¢240 millones en dos emisiones. Además, el acumulado millonario alcanzó los ¢1.578 millones, según la información divulgada por la JPS.

El premio mayor correspondió al número 96 con la serie 530.

El número 69 con la serie 105 obtuvo el segundo premio de ¢37 millones.

Por su parte, el tercer premio de ¢9 millones favoreció al número 32 con la serie 254.

El número duplicador fue el 03 con un monto de ¢15 mil.

Acumulado millonario de los chances

El acumulado millonario llegó a ¢1.578 millones en dos emisiones para el sorteo de este viernes 6 de noviembre.

La JPS informó que la tómbola principal contenía siete bolitas en blanco y una identificada con la palabra Acumulado. Además, correspondía retirar dos bolitas en blanco.

En cuanto al costo de participación, cada fracción tenía un precio de ¢1.500, mientras que el entero costaba ¢7.500.

Las personas que participaron pueden consultar los resultados oficiales de la JPS y comparar los números y las series con sus billetes o fracciones para verificar si obtuvieron algún premio.