La caída de un árbol de gran tamaño sobre la carretera y el tendido eléctrico obligó al cierre de la ruta 32, durante la madrugada de este viernes.

El incidente ocurrió en el kilómetro 37 de esa carretera a eso de las 2 a.m., según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en una publicación divulgada en sus redes sociales pasadas las 5:15 a.m. de hoy.

La institución indicó que el árbol cayó sobre el tendido eléctrico y la vía, situación que obligó a interrumpir el tránsito por ese corredor vial que une el Valle Central con el Atlántico del país.