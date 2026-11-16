La ruta 32 está cerrada tras el asesinato a balazos del periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, la tarde de este lunes en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.

Los oficiales de tránsito desvían los vehículos hacia Limón por la marginal derecha y los que viajan hacia San José por la marginal izquierda.

El ataque ocurrió mientras el comunicador viajaba en un vehículo tipo pick up en dirección Limón-San José.

Desvían vehículos por marginal derecha e izquierda en ruta 32 luego de homicidio de Camilo Rodríguez. (Cristian Mora/La Nación)

En apariencia, sujetos en motocicleta se acercaron al automotor y dispararon en reiteradas ocasiones contra Rodríguez antes de huir del lugar.

El homicidio sucedió a menos de 50 metros del punto donde asesinaron al periodista Parmenio Medina el 7 de julio de 2001, luego de que este denunciara irregularidades en Radio María.