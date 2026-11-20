Los pensionados y beneficiarios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC) recibirán el depósito correspondiente a noviembre el próximo 28 de este mes, según el calendario oficial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este giro mensual incluirá el pago del aguinaldo del año.

Pensionados del IVM y Régimen No Contributivo recibirán pago de noviembre y aguinaldo el 28 de este mes. (Shutterstock/Shutterstock)

La Caja depositará el dinero de manera directa en la cuenta bancaria que cada persona registró previamente. Los usuarios podrán retirar o utilizar sus fondos mediante tarjeta de débito o plataformas electrónicas, sin acudir a las sucursales físicas.

La institución solicitó a los pensionados mantener actualizados sus datos bancarios y verificar que la cuenta permanezca activa para evitar contratiempos durante el depósito de las prestaciones.

De acuerdo con el cronograma de la CCSS para el 2026, el último pago del periodo está programado para el 30 de diciembre.

A noviembre de 2025, el IVM registraba 393.837 pensionados y sumó 26.743 nuevos beneficiarios entre enero y noviembre de ese año.

Dentro de este régimen, 230.353 personas recibían pensión por vejez, con un monto promedio de ¢419.108,33; otras 59.191 contaban con cobertura por invalidez, con una media de ¢256.290,14, y 104.293 percibían beneficios por muerte, con un promedio de ¢176.742,66.

Por su parte, el Régimen No Contributivo contabilizó 157.021 asignaciones a noviembre de 2025, con un monto base establecido en ¢82.000,00.

Finalmente, la asignación económica regulada por la Ley 8769 alcanzó los ¢367.108,56. Este beneficio se entrega a personas diagnosticadas en la infancia con parálisis cerebral profunda, autismo, mielomeningocele u otras dolencias neurológicas similares que vivan en condición de abandono o pobreza extrema.