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El País

Alcalde de Alajuela cuestiona arbitraje por relleno sanitario de EBI en Turrúcares: afirma que el plazo para reclamar estaría vencido

Roberto Thompson sostiene que Costa Rica tiene argumentos jurídicos para defenderse de una eventual demanda de $154 millones por el proyecto en Turrúcares

29/07/2025/ Retratos y entrevista con el alcalde de Alajuela Roberto Thompson para Revista Dominical / Foto John Durán
Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, sostiene que el plazo para presentar un arbitraje internacional por el relleno sanitario de EBI en Turrúcares estaría vencido. JOHN DURAN
Silvia Ureña Corrales