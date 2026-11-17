Un fideicomiso de garantía del Ingenio Taboga confirmó el remate de 15 inmuebles en Guanacaste, tras el incumplimiento en el pago de 11 operaciones.

El primero está previsto para enero y se iniciará con una base conjunta de $12.147.066.

El aviso se publicó este 16 de noviembre en el diario oficial La Gaceta Nº 217 a partir de las previsiones estipuladas en la publicación por Consultores Financieros Cofin S. A., en condición de fiduciario del “Fideicomiso de garantía Ingenio Taboga S. A.–Banco BAC San José–COFIN–Dos Mil Catorce” y sus adendas.

Según el edicto, el remate procede por la falta de pago de 11 operaciones. No obstante, la publicación no detalla el monto adeudado.

Los bienes se subastarán de forma conjunta el viernes 22 de enero de 2027 por la mañana en las oficinas de Cofin, localizadas en Escazú.

De los 15 inmuebles, 12 se localizan están en Bagaces (Guanacaste), en su mayoría en el asentamiento La Soga y tres en Cañas; en la misma provincia.

Dos fincas concentran casi todo el monto base del remate: un terreno con edificios e ingenio dedicado a la industrialización de caña, con base de $3,34 millones, y un terreno de caña con construcciones, de unas 686 hectáreas, con base de $7,78 millones.

Las otras 13 propiedades tienen bases de remate que van de $26.046 a $110.869.

Si no hay oferentes, el edicto prevé un segundo remate el 8 de febrero del otro año, con una rebaja de 25% sobre la base original, y un tercero el día 24 del mismo mes, con una rebaja de 50%.

A partir del segundo intento, según la publicación, la fideicomisaria podrá adjudicarse los bienes por el saldo de capital de las deudas.

Para participar, los postores deben presentar el 10% de la base completa, mediante transferencia, cheque certificado o de gerencia. Quien resulte adjudicatario tendrá cinco días naturales para pagar el resto.

El origen del Ingenio Taboga data del año 1916 con la fundación de la Hacienda Taboga como proyecto ganadero. En 1958 se constituyó formalmente como Central Azucarera Taboga y realizó su primera zafra en 1960.