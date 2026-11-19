Shenzhen, China. Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se comprometieron este jueves a reducir los riesgos nucleares, garantizar la estabilidad energética y promover reformas en la ONU, aunque no trascendieron acuerdos concretos sobre conflictos como la guerra en Ucrania.

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este 19 de noviembre una declaración conjunta que denominaron de paz, tras celebrar una histórica cumbre trilateral en Shenzhen, China, en la que se comprometieron a promover la estabilidad internacional, dialogar sobre los riesgos nucleares y avanzar en una reforma de las Naciones Unidas.

El encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump duró alrededor de una hora y 20 minutos y marcó la primera reunión de los tres mandatarios en un mismo cónclave. La cita se celebró en la Villa Kylin, en Shenzhen, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según la declaración conjunta divulgada por medios estatales chinos y el Kremlin, los tres gobernantes intercambiaron opiniones sobre la situación internacional y coincidieron en la necesidad de preservar la estabilidad estratégica y la seguridad mundial.

El documento también plantea aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, así como mantener un flujo energético estable, en un contexto de tensiones internacionales que afectan el abastecimiento y los mercados de energía.

Uno de los principales compromisos anunciados fue abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas .

Los mandatarios reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse, en un momento de preocupación por la seguridad global y el futuro de los acuerdos de control de armamento.

La declaración también incluyó referencias al sistema internacional de justicia.

Los tres países señalaron que la Corte Penal Internacional (CPI) y otras instituciones similares no deben abusar de su jurisdicción. Además, defendieron el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de sus funcionarios.

En el ámbito multilateral, China, Estados Unidos y Rusia se comprometieron a impulsar reformas en la ONU para que la organización pueda responder de manera más efectiva a los desafíos globales y cumplir con su función de preservar la paz y la seguridad internacionales.

Xi calificó la reunión como positiva, constructiva y fructífera, y sostuvo que los tres países comparten una visión sobre la necesidad de salvaguardar la paz mundial.

Trump, por su parte, afirmó que estaban haciendo historia, mientras Putin destacó los intereses comunes de las tres potencias en la resolución de conflictos regionales.

Riesgos para el resto de países

Sin embargo, la cumbre también despertó inquietudes entre analistas y sectores políticos, ante la posibilidad de que las tres potencias busquen definir áreas de influencia sin tomar en cuenta a otros países.

En particular, surgieron preocupaciones sobre el futuro de Ucrania, debido a que los mandatarios abordaron el conflicto sin la participación de Kiev ni de representantes europeos.

La reunión también fue interpretada como una oportunidad política para Putin, quien ha enfrentado aislamiento diplomático de parte de Occidente desde la invasión rusa a Ucrania en 2022.

Analistas consideraron que el encuentro le permite proyectar una imagen de interlocutor internacional y reforzar su posición en el escenario global.

La cumbre trilateral estuvo precedida por encuentros bilaterales entre Trump y sus homólogos ruso y chino. La cita con Putin fue la primera entre ambos desde agosto de 2025, mientras que Trump y Xi se reunieron por tercera vez este año.