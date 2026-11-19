Shenzhen, China. El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este jueves por separado con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, antes de una cumbre entre los tres mandatarios en la ciudad china de Shenzhen.

El encuentro sin precedentes en este polo tecnológico del sur de China, sede de la cumbre de la APEC, empezará a las 14:30 locales (medianoche local). La agenda y las expectativas de la reunión son inciertas, aunque el país anfitrión dijo que se dedicarían a la “paz mundial”.

El desarme nuclear, las guerras en Ucrania o en Oriente Medio, la pelea por la influencia en Asia o las relaciones comerciales son algunas de las cuestiones que los tres dirigentes podrían abordar en esta reunión.

Antes de la trilateral en la Villa Kylin de Shenzhen, Trump se reunió por separado con Xi y con Putin, en el primer intercambio sustancial entre los líderes ruso y estadounidense tras una cumbre en Alaska hace más de un año que no reportó avances en la paz de Ucrania.

“Nos alegra mucho este encuentro. Tenemos una excelente relación desde hace muchos años, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que de esto pueden surgir muchas cosas maravillosas”, dijo Trump según un video difundido por el Kremlin.

Después de más de ocho meses paralizadas, la semana pasada se reanudaron las negociaciones entre Kiev y Moscú, mediadas por Estados Unidos, para poner fin a casi cinco años de guerra en Ucrania.

El cónclave ha avivado los temores de que estos tres hombres poderosos puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo decidiendo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

En el encuentro con Xi, cuyo contenido no trascendió, se esperaba que hablaran sobre los lazos comerciales y, posiblemente, sobre normas comunes para la inteligencia artificial y las repercusiones del escándalo de Nvidia.

El presidente de EE.UU., Donald Trump (izq.), con el presidente ruso, Vladimir Putin, mientras el mandatario de China, Xi Jinping, observa, antes de la cena de bienvenida de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen. (IORI SAGISAWA/AFP)

Trilateral sin precedentes

Pekín, Washington y Moscú han dado versiones diferentes sobre lo que esperan discutir al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad sureña china.

Washington indicó inicialmente que Ucrania no estaría en la agenda, pero luego Trump confirmó que sí se discutirá. Tras reunirse con Xi, el estadounidense dijo que ambos buscaban “ayudar” a poner fin a esa guerra.

El Kremlin también señaló que será difícil evitar hablar de Ucrania en la reunión, que está programada para durar “no más de una hora”.

Putin, a quien las potencias occidentales han marginado en gran medida desde su ofensiva a gran escala en territorio ucraniano en 2022, dijo el miércoles ante empresarios en la APEC que las sanciones contra su país han “fracasado”.

China solo ha dicho que el trío mantendrá “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”

Desarme nuclear

También se discutirán la guerra en Irán y el desarme nuclear, según Washington, después de que en febrero expirara un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas.

Pekín ha pedido desde hace tiempo que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus enormes arsenales nucleares antes de negociar sobre su propio armamento.

“Miren, tenemos 4.000 armas nucleares. Rusia tiene 3.800 armas nucleares. China tiene ahora 400 o 500, pero nos van a alcanzar. Ya saben, en un período de diez años, están avanzando”, apuntó Trump a Fox News.

El magnate también señaló que al líder norcoreano Kim Jong Un “le gustaría” ir a China a verlo, pero no se confirmó un encuentro.

Rompiendo con décadas de protocolo diplomático, el líder chino Xi recibió personalmente a Trump en el aeropuerto en una bienvenida fastuosa en la que se abrazaron brevemente.

Fue la primera vez que un mandatario de China recibía en persona a un dignatario extranjero desde la década de 1960, y con ello correspondió al saludo que Trump le brindió a Xi en Estados Unidos en septiembre.

Xi “nunca había ido al aeropuerto a recibir a nadie (...). Fue una gran muestra de respeto, y se lo agradezco. Fue una victoria”, afirmó Trump a Fox desde Shenzhen.

Las relaciones entre ambos países son “estables y han mejorado”, celebró el mandatario chino después de su bilateral el jueves.

Trump se ha reunido con Xi tres veces este año. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)

Comercio, IA y Latinoamérica

Se espera que los demás líderes mundiales presentes en la reunión de la APEC discutan una variedad de otros temas, entre ellos la política comercial y la inteligencia artificial.

Xi inauguró la reunión de líderes este jueves con un llamado a “reducir las barreras al comercio y la inversión”.

Participan por Latinoamérica los presidentes Claudia Sheinbaum de México, Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast.

Ante la plenaria de la cumbre, el mandatario chileno dijo que su país “no quiere mirar” el cambio provocado por la IA “desde fuera, quiere liderar”. “Tenemos cobre, litio, que el mundo necesita”, aseguró.

El miércoles, Sheinbaum reveló que se reunió con Trump y discutieron al margen de la APEC las negociaciones del T-MEC, el tratado de libre comercio que comparten con Canadá.

A pesar de sus diferencias, todos los líderes posaron el jueves para la “foto de familia” de la APEC con bufandas a juego.