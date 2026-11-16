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Xi, Trump y Putin hablarán de la ‘paz mundial’ en su cumbre trilateral

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin sostendrán un histórico encuentro trilateral en China. Conozca los temas clave de la agenda y cuál conflicto quedó fuera

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, gobernantes de China, Estados Unidos y Rusia en 2026
Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, gobernantes de China, Estados Unidos y Rusia en 2026 Imagen con fines ilustrativos generada con IA
AFP