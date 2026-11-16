Xi, Trump y Putin hablarán de la ‘paz mundial’ en su cumbre trilateral

Beijing, China. Los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos hablarán sobre la “paz mundial” durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará el jueves al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen.

Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump mantendrán “intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias, lo que tendrá una importancia histórica”, anunció el lunes la portavoz de la cancillería china, Mao Ning, durante una rueda de prensa.

La reunión trilateral está prevista para el jueves al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad del sur de China.

Tanto el Kremlin como la Casa Blanca habían confirmado previamente el encuentro entre los tres mandatarios.

Las autoridades rusas subrayaron este lunes la relevancia de la cita.

“La importancia y el valor simbólico de este encuentro son difíciles de exagerar”, declaró el lunes ante la prensa Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin.

Por su parte, diplomáticos de alto rango de China y Estados Unidos plantearon la posibilidad de que estas conversaciones trilaterales aborden el delicado asunto del control de armas nucleares.

Ante el rápido crecimiento del arsenal nuclear chino, Washington ha manifestado su deseo de que Pekín forme parte de un acuerdo al respecto.

Sin embargo, China ha insistido durante mucho tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios arsenales antes de aceptar hacer lo mismo.

A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló el lunes que si los tres presidentes “se comprometen verdaderamente con una desnuclearización significativa, será un gran avance para el mundo”.

“Llevamos mucho tiempo defendiendo la necesidad del desarme nuclear y creemos que solo estaremos totalmente seguros cuando nos deshagamos por completo de las armas nucleares”, declaró Guterres durante una cumbre de la ASEAN en Filipinas.

Irán como problema

Trump afirmó además que él y sus homólogos de China y Rusia deberían abordar la cuestión de la guerra en Irán, desencadenada a finales de febrero por ataques israelí-estadounidenses.

“Hablaremos de muchas cosas. Estamos tratando de acabar con la guerra en Irán”, declaró el domingo.

China, principal socio económico de Irán, lleva tiempo intentando mediar en este conflicto, que se ha extendido a países vecinos, ha perturbado el transporte marítimo mundial y ha provocado una subida global de los precios del petróleo.

En cambio, la guerra en Ucrania podría ser un tema tabú durante la cita.

Según un artículo de The Wall Street Journal publicado el mes pasado, Putin quería que estas discusiones desembocaran en un acuerdo de paz favorable a Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala en 2022 en Ucrania.

Sin embargo, es poco probable que Xi o Trump hablen de ello.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, declaró que Xi mostró recientemente “irritación” cuando surgió la posibilidad de que las conversaciones trilaterales incluyeran el tema de Ucrania.

“Señaló explícitamente que se trata de un conflicto europeo, en el que los europeos también deben estar presentes en la mesa”, declaró Steinmeier a la cadena ARD.