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El Mundo

Visita de Carlos III a Bahamas y Guyana reaviva reclamos de disculpas y reparaciones por esclavitud

El monarca británico llega a Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda

Britain's King Charles III and Britain's Queen Camilla recieve a bouquet of flowers after a visit to the University College Hospital Macmillan Cancer Centre in London on April 30, 2024. Charles is making his first official public appearance since being diagnosed with cancer, after doctors said they were "very encouraged" by the progress of his treatment. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
Britain's King Charles III arrives to visit the University College Hospital Macmillan Cancer Centre in London on April 30, 2024. Charles is making his first official public appearance since being diagnosed with cancer, after doctors said they were "very encouraged" by the progress of his treatment. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) HENRY NICHOLLS
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Londres, Reino Unido. El rey Carlos III inicia el martes una delicada visita al Caribe, donde esperan disculpas oficiales y reparaciones por la esclavitud durante el período colonial, descrito por el monarca como “los días más oscuros” de la historia británica.

El monarca, de 77 años, que continúa recibiendo tratamiento contra un cáncer cuya naturaleza no se ha revelado, viajará primero a Bahamas, en el Caribe, y a Guyana, en la costa norte de América del Sur.

El rey Carlos III de Reino Unido asiste a una fiesta en los jardines del castillo de Hillsborough, en Hillsborough, Irlanda del Norte, el 20 de mayo de 2026, durante el segundo día de una visita real de tres días a Irlanda del Norte. (Foto: Chris Jackson / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Reino Unido tendrá una gira de nueve días. (CHRIS JACKSON/AFP)