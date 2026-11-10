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Universidad en Estados Unidos suspende fraternidad tras video de estudiantes en llamas

Universidad Estatal de Ohio impuso suspensión temporal a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, a la espera de investigación completa

Detalle del sitio web de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, suspendida tras la divulgación de imágenes en las que se ve a dos jóvenes envueltos en llamas en lo que parece ser una ceremonia de iniciación para ingresar al grupo.
Detalle del sitio web de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, suspendida tras la divulgación de imágenes en las que se ve a dos jóvenes envueltos en llamas en lo que parece ser una ceremonia de iniciación para ingresar al grupo. Cortesía Sigma Alpha Epsilon
AFP