Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el lunes a la comunidad internacional crear en el plazo de un año un mecanismo para atenuar los riesgos que plantea la inteligencia artificial (IA), al hablar en una conferencia sobre esta tecnología en Barbados.

Guterres, que a finales de año deja el cargo al frente del organismo internacional, se ha mostrado cada vez más insistente sobre la necesidad de medidas de seguridad en torno a la IA para evitar un futuro en el que los “robots asesinos” sean una realidad.

“Hoy pido a los Estados miembros que coordinen sus esfuerzos y que desarrollen, dentro del próximo año, un marco multilateral, globalmente inclusivo y basado en principios para la gestión de riesgos de la IA, respaldado por una supervisión independiente y creíble”, dijo.

En septiembre, los directores ejecutivos de Anthropic, Dario Amodei, y de OpenAI, Sam Altman, y el responsable de SpaceX, Elon Musk, pidieron una desaceleración en el desarrollo de la IA.

Otros, como los directores ejecutivos de Nvidia, Jensen Huang, y de Meta, Mark Zuckerberg, quieren avanzar a toda velocidad.

Es poco probable que los reguladores de Estados Unidos, donde la IA se ha desarrollado a un ritmo más rápido, intervengan.

En septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump reunió a un grupo de ejecutivos de empresas tecnológicas del país que aceptaron acatar un código de conducta voluntario sobre la seguridad de la IA.