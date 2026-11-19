Shenzhen, China. Estados Unidos se opone a “cualquier forma de regulación globalista” de la inteligencia artificial, afirmó este jueves en China el presidente Donald Trump, antes de las conversaciones que tiene previstas con su anfitrión, Xi Jinping, y que podrían tocar ese tema.

Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los llamamientos a una gobernanza global y de amplio alcance de la IA, al advertir que podría frenar a su país en su competencia con Pekín por liderar el sector.

“Es superinteligencia (SI), pero debemos vigilarla”, dijo el magnate republicano ante la sesión plenaria de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) en el polo tecnológico chino de Shenzhen (sur).

“Tenemos que tener cuidado. Tenemos que valorarla. Es casi completamente buena, pero tiene algunos elementos negativos, y debemos ser muy cuidadosos al manejar esos elementos negativos”, añadió.

“Por eso nos oponemos a cualquier forma de regulación globalista o a cualquier medida que controle y reprima la SI, y, francamente, no permitiremos que eso suceda”, completó.

Trump y Xi tienen previsto mantener conversaciones este jueves, y se espera que entre los temas que discutirán se incluya cómo abordar los riesgos y beneficios de la IA.

A pesar de la feroz rivalidad tecnológica, ambos países comparten riesgos de seguridad en esta materia, que van desde el hackeo de infraestructura hasta el uso de la IA para ayudar a fabricar armas biológicas.

Otro problema que ha ganado atención son los agentes de IA fuera de control, después de que la firma estadounidense OpenAI reconociera que sus bots piratearon sitios web, incluido un portal del gobierno australiano.

El uso militar y la vigilancia masiva también son posibles puntos de conflicto para las dos principales potencias mundiales en IA.

Sin embargo, la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo del gigante estadounidense de chips Nvidia, tras revelarse una relación con una presunta espía china, amenaza con acaparar toda la atención.

En su última cumbre en Washington, los líderes acordaron “establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes relacionados con la IA”, informó entonces la cancillería china.