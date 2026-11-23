Kiev. Ucrania reivindicó este lunes ataques contra dos barcos rusos efectuados la víspera frente a la costa de Libia, en lo que parece ser una extensión de la guerra entre Kiev y Moscú.

Los hechos se produjeron en Libia, un país que, desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011, quedó sumido en el caos.

Actualmente, continúa dividido entre un gobierno respaldado por la ONU, con sede en Trípoli, en el oeste del país, y una administración rival en Bengasi, en el este.

Las autoridades del este de Libia afirmaron que un navío ruso amarrado en el puerto de Bengasi probablemente fue atacado por drones que produjeron una explosión (sin causar víctimas) en un buque ruso atracado en el puerto, donde este hacía escala en su camino hacia Rusia para repostar y reabastecerse de provisiones.

Horas después, las autoridades indicaron que otro navío, un carguero, había sido atacado frente a la costa de Bengasi por drones navales explosivos.

Según algunas informaciones, esta segunda embarcación llevaba bandera de Malta.

La administración del este de Libia pidió a la ONU que “forme un mecanismo de investigación internacional” sobre la supuesta “presencia de personal, expertos o unidades militares ucranianas” en el oeste del país.

Asimismo, presentó una denuncia ante la ONU al considerar que los bombardeos ucranianos suponen una violación de la soberanía libia, agregó el Ejecutivo oriental.

Por su parte, el gobierno de unidad nacional radicado en Trípoli, reconocido por la ONU, expresó su preocupación por “los riesgos que entraña involucrar puertos e instalaciones civiles en actividades vinculadas a conflictos externos”.

En setiembre, Libia negó una información de la CNN según la cual habría permitido que Ucrania utilizase una base militar del noroeste del país para lanzar drones contra buques de la “flota fantasma” de Rusia en el Mediterráneo.

Moscú ha sido acusada de explotar esa “flota fantasma”, compuesta por barcos que operan con banderas de otros países, para transportar su petróleo y otras mercancías y eludir así las sanciones occidentales.

Kiev reivindica un ataque

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el ejército utilizó siete drones marítimos de fabricación ucraniana en una “operación ejemplar en respuesta a la guerra rusa”.

Con el ataque, se hundió “la corbeta rusa Merkury” y se derribó un helicóptero de combate Ka-27 que llevaba a bordo ese navío. Además, también se alcanzó “el carguero ruso MV Angara, que el enemigo utilizaba para transportar armas”, afirmó.

Ucrania, confrontada a la invasión rusa desde febrero de 2022, intensificó sus bombardeos de largo alcance, apuntando principalmente contra infraestructuras energéticas para mermar las fuentes de financiación de la guerra.

Según los servicios de seguridad ucranianos, (SBU), que participaron en la operación, los drones fueron “trasladados a un sitio predefinido y lanzados desde un ‘navío-matriz’”.

“Los dos barcos constituían objetivos militares legítimos para Ucrania, ya que contribuían directamente a las capacidades bélicas de Rusia”, declaró el SBU.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declinó comentar el ataque y se limitó a decir que el gobierno ruso había tomado nota de la reivindicación de Ucrania.

La misión de Naciones Unidas en Libia expresó su preocupación y reclamó una “investigación inmediata, independiente y transparente”.

“Libia no puede permitirse, y no debe convertirse, en un campo de batalla para conflictos extranjeros”, escribió esa misión, la UNSMIL, en X.

“Tendencia peligrosa”, según Moscú

El ataque en Libia se produjo después de que, el sábado, un carguero ruso fuera atacado por un dron ucraniano en el mar Báltico, cerca de aguas de Finlandia, en una agresión que Helsinki imputó a Kiev.

Este lunes, el portavoz del Kremlin alertó del riesgo de una escalada de las tensiones en esa región.

“Es, de hecho, una tendencia muy peligrosa, la extensión de la actividad terrorista a la región báltica (...) Esto es muy peligroso. Está, desde luego, conduciendo a una escalada de las tensiones en la región”, dijo Peskov a la prensa.

Para compensar la falta de efectivos y de armas convencionales frente a un enemigo mucho más poderoso, y con la ayuda de sus aliados occidentales, Kiev invirtió masivamente en la fabricación de drones, hasta convertirse en una referencia mundial en la materia.

Al no contar con una flota militar, Ucrania desarrolló drones navales explosivos y multiplicó sus ataques de largo alcance contra la flota rusa, primero en el mar Negro y luego en otros lugares.

A principios de marzo, un metanero ruso naufragó frente al litoral libio, tras un bombardeo que el Kremlin imputó a Ucrania.

En diciembre de 2025, Kiev reivindicó por primera vez un bombardeo contra un petrolero de la “flota fantasma” rusa en el Mediterráneo.