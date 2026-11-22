Kiev, Ucrania. Las escuelas de Odesa, en el sur de Ucrania, impartirán clases a distancia del 23 al 27 de noviembre, luego de que los ataques rusos causaran graves daños en la red eléctrica de esta importante ciudad portuaria, ubicada a orillas del mar Negro.

Rusia mantiene una amplia campaña de bombardeos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, mientras el país se prepara para afrontar otro invierno de guerra, con temperaturas bajo cero.

Ante las “graves interrupciones en el suministro de calefacción, electricidad y agua”, el departamento municipal de educación de Odesa estableció un período de enseñanza a distancia durante los cinco días.

Además, las autoridades recomendaron a los residentes “cargar teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles lo antes posible para que los niños puedan utilizarlos para estudiar”.

Ukrenergo, la empresa que opera la red eléctrica de Ucrania, advirtió este domingo que el suministro de electricidad en la ciudad y sus alrededores “sigue siendo extremadamente difícil”.

La compañía explicó que “la magnitud de los daños” hace “físicamente imposible suministrar la cantidad necesaria de electricidad a los consumidores”.

Durante el invierno anterior, los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana dejaron a millones de hogares sin electricidad ni calefacción, mientras las temperaturas descendían por debajo de cero.