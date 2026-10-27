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El Mundo

Trump recurre a medidas drásticas para sembrar dudas antes de las elecciones en Estados Unidos

La administración Trump aplica medidas severas por supuesto fraude electoral ante elecciones donde está en riesgo mayoría republicana

Donald Trump en un evento de campaña de medio periodo en Georgia.
Donald Trump en un evento de campaña de medio periodo en Georgia. BRENDAN SMIALOWSKI
AFP

Los Angeles, Estados Unidos. Detenciones de extranjeros acusados de votar sin tener el derecho y recompensas por denunciar: la administración Trump recurre a medidas drásticas para sembrar dudas antes de las elecciones, en una cruzada que según la oposición demócrata es un intento de intimidación.

El presidente Donald Trump lleva años afirmando, sin pruebas, que cientos de miles de personas que no son estadounidenses votan en estados controlados por los demócratas, lo que alteraría los resultados.

En varios estados, como Pensilvania, California o Florida, agentes federales armados han detenido a un puñado de personas acusadas de haber votado en el pasado sin tener la ciudadanía estadounidense.