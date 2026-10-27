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El Mundo

Freno judicial a Donald Trump: tribunal rechaza su intento de excluir miles de votos en California

Un tribunal rechazó la petición de la Casa Blanca para descartar 20.000 votos en California antes de las elecciones

Donald Trump ante las Naciones Unidas.
Donald Trump ante las Naciones Unidas. ANGELA WEISS
Europa Press

Madrid, España. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha rechazado este lunes el intento de la administración de Donald Trump de obligar al estado de California a descartar los votos, de cara a las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre, de hasta 20.000 personas.

Según la Casa Blanca, no son ciudadanos estadounidenses, en línea con los conatos del Ejecutivo de restringir quiénes pueden votar en los próximos comicios, que podrían dar un vuelco a las dos cámaras del Congreso estadounidense.

Así lo ha decidido un panel de tres jueces -dos a favor y el restante en contra del dictamen- del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ha denegado al Departamento de Justicia el recurso de emergencia con que el Gobierno republicano buscaba revertir la decisión de un tribunal de distrito que previamente había fallado contra las pretensiones de Washington y a quien realmente compete ahora tomar una decisión, según la mayoría del panel, conformada por los jueces Mark Bennett, nombrado por Trump, y Gabriel Sanchez, nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden.