Freno judicial a Donald Trump: tribunal rechaza su intento de excluir miles de votos en California

Madrid, España. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha rechazado este lunes el intento de la administración de Donald Trump de obligar al estado de California a descartar los votos, de cara a las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre, de hasta 20.000 personas.

Según la Casa Blanca, no son ciudadanos estadounidenses, en línea con los conatos del Ejecutivo de restringir quiénes pueden votar en los próximos comicios, que podrían dar un vuelco a las dos cámaras del Congreso estadounidense.

Así lo ha decidido un panel de tres jueces -dos a favor y el restante en contra del dictamen- del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ha denegado al Departamento de Justicia el recurso de emergencia con que el Gobierno republicano buscaba revertir la decisión de un tribunal de distrito que previamente había fallado contra las pretensiones de Washington y a quien realmente compete ahora tomar una decisión, según la mayoría del panel, conformada por los jueces Mark Bennett, nombrado por Trump, y Gabriel Sanchez, nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden.

“En este recurso de apelación, la parte demandante, los Estados Unidos, nos solicita que dictemos un auto de medidas cautelares obligatorias y ordenemos a los demandados, el Estado de California y el condado de Los Ángeles: ‘(1) que descarten las papeletas de voto por correo de aquellas personas identificadas por el Gobierno federal como posibles no ciudadanos y (2) que, de forma independiente -o en colaboración con el Gobierno federal-, verifiquen su condición de ciudadanía antes de contabilizar sus papeletas de voto por correo’”, detalla el dictamen, antes de subrayar que, sin embargo, el Ejecutivo “no concedió al tribunal de distrito la oportunidad adecuada para examinar su solicitud de una orden de restricción temporal”.

“Por ese motivo, carecemos de competencia sobre este recurso de apelación. Por lo tanto, estimamos la solicitud del Condado de desestimar este recurso de apelación y desestimamos, por haber quedado sin objeto, la solicitud de medidas cautelares de urgencia presentada por Estados Unidos”, zanja el fallo, al que ha accedido Europa Press.

En este marco, los magistrados han considerado que “la supuesta situación de emergencia alegada” por la Administración Trump “es, al menos en parte, creada por ellos mismos”. “Al menos parte del retraso en este caso es atribuible a la propia demora de Estados Unidos a la hora de interponer la demanda, de darse cuenta de que la legislación estatal vigente de California regula la emisión y tramitación de las papeletas, de reconocer que California cuenta con millones de votantes inscritos y tramita las papeletas según un calendario acorde con esa magnitud, y de comunicar al tribunal la medida cautelar que deseaba”, han detallado.

El caso está vinculado a una lista de más de 20.000 personas “probablemente” no nacionales que la Administración Trump envió a las autoridades californianas el pasado martes 13 de octubre, ya después del envío por correo de las papeletas. Washington solicitó entonces a California y Los Ángeles que revisaran la lista en un plazo de 48 horas, confirmaran la ciudadanía de las personas y, en caso de que los demandados no pudieran confirmarla de forma independiente, apartaran las papeletas recibidas de las personas que figuraban en la lista de octubre hasta que se pudiera verificar la ciudadanía de cada una de ellas.

La decisión de este panel, con todo, ha tenido el voto particular en contra del magistrado Patrick Bumatay (designado por Trump), que ha alegado que el Ejecutivo buscaba en el referido tribunal de apelaciones “ayuda para hacer cumplir la ley del Congreso contra el voto ilegal por parte de personas no nacionales” después de que “California se negase a colaborar”. “Deberíamos haber impedido que procediera de ese modo y haber hecho efectiva la voluntad del Congreso”, ha expresado en su disenso.

De cualquier modo, esta resolución no constituye una decisión definitiva en el litigio, ya que la Administración Trump aún podría solicitar una intervención de emergencia ante el pleno del Noveno Circuito o ante el Tribunal Supremo.

Mientras, el caso volverá al tribunal de primera instancia el martes por la tarde para una audiencia crucial ante el juez de distrito estadounidense David Carter (nombrado por el expresidente republicano Bill Clinton), quien ha agilizado el proceso, pero no al ritmo que exigía la Casa Blanca.

Así las cosas, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha celebrado en redes esta victoria temporal en los juzgados para su gobierno estatal como “una noticia fantástica (...)frente a los ataques de Donald Trump”. “Que quede claro: Trump no dejará de intentar hacerse con el poder de forma ilegal ni de socavar nuestra democracia. California seguirá plantándole cara”, ha espetado.