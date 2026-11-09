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El Mundo

Trump planea reunirse con Putin y Xi Jinping en China para abordar el fin de la guerra en Irán

El mandatario estadounidense prevé encontrarse con sus homólogos de Rusia y China durante la cumbre de APEC, prevista para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen

Trump
Trump podría sentarse con Putin y Xi Jinping para negociar el fin de la guerra en Irán, según dijo el mandatario estadounidense a reporteros. KENT NISHIMURA
AFP