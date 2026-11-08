AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Tras derrota del Partido Republicano, Donald Trump dice que es ‘altamente improbable’ que la guerra con Irán se reanude

Mandatario estadounidense condicionó el fin de la guerra a un acuerdo con Teherán, mientras el canciller iraní aseguró que las negociaciones están estancadas tras la derrota republicana en las elecciones de medio mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., este 5 de noviembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista que es 'altamente improbable' reanudación de la guerra con Irán, aunque lo condiciona a un acuerdo. MANDEL NGAN
AFP