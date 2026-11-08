AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Mundo

Tres petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz, según Irán

El incidente ocurre en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos por el control del estrecho, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo

Estrecho de Ormuz
Irán reportó que tres petroleros se incendiaron en el estrecho de Ormuz, donde recientemente varios barcos han sufrido explosiones y chocado con minas. -
AFP