Tres petroleros se incendian en el estrecho de Ormuz, según Irán

Teherán, Irán. Tres petroleros se incendiaron el domingo en el estratégico estrecho de Ormuz, informaron los Guardianes de la revolución iraníes.

Irán reclama el control de esta ruta marítima, por donde transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales antes de la guerra desencadenada a finales de febrero por ataques israelíes-estadounidenses contra Teherán.

Las fuerzas iraníes atacan regularmente a los barcos que pasan por la zona sin su autorización bordeando la costa de Omán.

Recientemente, varios buques han sufrido explosiones y han chocado con minas en ese estrecho.

Estados Unidos impone un bloqueo a los puertos iraníes y escolta a los petroleros a lo largo de las costas omaníes. Asegura, además, haber desminado gran parte de la vía marítima.

Las autoridades iraníes calificaron los barcos como "petroleros infractores". La agencia Irna afirmó que dos de ellos chocaron con minas navales. (Imagen con fines ilustrativos) (AFP/AFP)

Los Guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, informaron en su sitio Sepah News que “tres petroleros infractores” se “incendiaron mientras navegaban por la vía ilegal en el estrecho de Ormuz durante las primeras horas” del domingo. Lo calificaron de “explosiones”.

Teherán no ha comunicado los nombres de los buques ni su bandera.

Antes, la agencia Irna afirmó que dos de los barcos habían “chocado con minas navales”.

La agencia de seguridad marítima británica UKMTO informó el domingo que un petrolero se incendió el sábado en el estrecho, frente a Omán.

Según medios públicos de Emiratos Árabes Unidos, 22 personas han sido rescatadas de un barco en llamas en el Golfo de Omán y se encuentran en un estado estable.

La AFP no ha podido confirmar si este incidente guarda relación con el mencionado por UKMTO.